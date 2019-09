Razer Huntsman TE, la tastiera compatta da gaming per i tornei di esport

Razer annuncia Huntsman Tournament Edition (TE), una nuova tastiera da gaming compatta pensata per i tornei di esport che entra a far parte della famiglia di tastiere Huntsman progettate con gli switch ottici ad attivazione luminosa di Razer.

Dopo il suo lancio nel giugno 2018 Razer Huntsman Elite, particolarmente apprezzata dalla critica (qui la nostra recensione), è diventata la tastiera gaming più venduta negli Stati Uniti. La Huntsman TE, ultimo innesto nella linea di tastiere gaming ad alte performance dell’azienda, dispone di una nuova tipologia di switch ottico ad attuazione istantanea: il Razer Linear Optical Switch.

Proprio come i Razer Optical Switch, questi nuovi switch sfruttano la potenza della luce per catturare le attuazioni dei tasti. Viene cioè utilizzato un raggio di luce a infrarossi per rilevare la pressione su un tasto (attuazione), garantendo una precisione di gran lunga superiore rispetto ai tradizionali switch meccanici.

Questa tastiera riesce così ad offrire un’attuazione fluida senza sobbalzi tattili per una risposta istantanea. Si attiva a 1 mm, vale a dire due volte più rapidamente rispetto ai tradizionali switch lineari, senza rinunciare alla durabilità, visto che gli switch che monta garantiscono un ciclo di vita di circa 100 milioni di attuazioni.

Il fattore forma compatto privo del tastierino numerico e il cavo USB-C removibile nascosto sul lato, consentono alla tastiera Razer Huntsman Tournament Edition di essere portata facilmente in qualsiasi torneo. Grazie alla memoria onboard i giocatori sono in grado di accedere a un massimo di 5 impostazioni del profilo in qualsiasi momento e luogo.

Per la nuova Huntsman Tournament Edition, Razer ha congegnato strumenti proprietari per la produzione di robusti copritasto su misura in PBT dotati del font più sottile disponibile: sono progettati per intense sessioni di allenamento e sfide all’ultimo respiro ed hanno una texture che resiste all’usura del tempo che mantengono la tastiera sempre nuova anche dopo un utilizzo prolungato.

Huntsman TE integra Razer Chroma, il noto sistema di illuminazione RGB per gamer, che consente agli utenti di personalizzare gli effetti luminosi della tastiera selezionando tra 16,8 milioni di opzioni di colore facilmente sincronizzabili con gli oltre 500 dispositivi che attualmente supportano questo sistema.

Tra le altre cose, la dimensione dei tasti dell’ultima fila è stata resa standard per consentire una facile personalizzazione dei copritasto. I gamer possono così scegliere di sostituire ogni tasto con copritasto di terze parti di loro scelta facendo della Huntsman Tournament Edition una delle tastiere Razer più personalizzabili fino ad ora realizzate dall’azienda.

Ogni funzionalità della tastiera è stata testata e approvata da atleti del Team Razer come Arteezy degli EG, TACO dei MiBR, Ryujehong e Fleta dei Seoul Dynasty e altri ancora.

La tastiera Razer Huntsman Tournament Edition è in vendita sul sito ufficiale con layout USA al prezzo di 149,99 euro. Le spedizioni dei primi acquisti partiranno a fine settembre. Trovate maggiori informazioni sui prodotti Razer in questa pagina del nostro sito.