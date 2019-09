Xiaomi scalda i motori per il nuovo Mi Store a Rozzano

Xiaomi, sbarcata ufficialmente in Italia oltre un anno fa, aprirà ufficialmente le porte del decimo Mi Store italiano, all’interno del Centro Commerciale Fiordaliso, a Rozzano, in provincia di Milano. Il taglio del nastro è previsto per sabato 5 ottobre alle ore 11:00 e darà il via alla cerimonia di inaugurazione.

L’apertura del nuovo Mi Store a Rozzano, alle porte di Milano, conferma l’impegno di Xiaomi nel portare il pacchetto completo del proprio modello di business “triathlon” a questo mercato prioritario nel suo percorso di espansione globale, che include Hardware, Servizi Internet e New Retail. Grazie alla strategia di vendita omnicanale ‘New Retail’, Xiaomi è in grado di fornire prodotti a prezzi accessibili alla più vasta base di utenti.

Nel nuovo Mi Store di Rozzano sarà possibile acquistare tutti i prodotti Xiaomi attualmente disponibili in Italia che includono, oltre alle apprezzate famiglie di smartphone, i dispositivi smart, gli accessori e gli elettrodomestici di uno dei marchi di tecnologia a più rapida crescita degli ultimi anni. Saranno disponibili anche i prodotti più recenti, tra cui il nuovo Redmi Note 8 Pro, la cui vendita ufficiale in Italia inizierà contestualmente all’apertura dello store.

Per tutti i Mi Fan che si registreranno all’evento di apertura a partire da questa pagina ci saranno vantaggi esclusivi, tra cui la possibilità di vincere numerosi premi. Inoltre, i primi 50 Mi Fan che si accrediteranno potranno accedere allo store tramite una corsia preferenziale che consentirà di saltare la coda e di ricevere una t-shirt.

L’apertura del decimo negozio con Mi Store di Rozzano si inserisce in una ampia strategia di espansione di Xiaomi per consolidare la propria presenza in Italia. Nei prossimi mesi, nuovi punti vendita saranno aperti nelle principali città del paese, con l’obiettivo di portare a tutti gli italiani le innovazioni tecnologiche del marchio cinese.

In questo articolo reportage e fotogalleria di Macitynet del debutto di Xiaomi in Italia dello scorso anno.