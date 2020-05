Razer Opus, annunciate le cuffie con cancellazione attiva del rumore

Sebbene Razer sia principalmente conosciuta come società focalizzata sulle periferiche per videogiocatori, quindi con accessori caratterizzati da un design mirato su questa tipologia di utenti, piuttosto appariscenti e spesso ricchi di illuminazione LED RGB, nel suo catalogo non mancano gli accessori di uso più comune con aspetto più sobrio. Tra questi rientano senz’altro le nuove Razer Opus, cuffie con cancellazione attiva del rumore indicate per un pubblico più vasto.

Come si evince già dalle foto della periferica, Razer Opus presentano un design insolito per il brand, e si distaccano dal look aggressivo che solitamente contraddistingue le periferiche Razer. Si tratta, evidentemente, di un accessorio che non mira esclusivamente il pubblico dei gamer, che tenta di abbracciare una fetta mercato più ampia. Si tratta, nella sostanza, di un paio di cuffie wireless con tecnologia ANC, cancellazione attiva del rumore con certificazione THX.

Le nuove cuffie Razer Opus sono dotate di driver da 40 mm in ciascun padiglione auricolare, microfoni integrati che possono essere utilizzati sia per le chiamate vocali che per favorire la cancellazione del rumore e padiglioni rivestiti in memory foam. Sono presenti anche pulsanti fisici che consentono agli utenti di rispondere alle chiamate, di attivare il suono ambientale, per una modalità trasparenza, e di regolare il volume dell’audio.

Ci sarà anche il supporto per la connettività Bluetooth 4.2, aptX e codec AAC. Razer afferma che le cuffie saranno in grado di funzionare fino a 25 ore con una singola carica. Per quanto concerne i prezzi, invece, Razer Opus sono proposte a listino per 255 dollari circa, anche se al momento sono disponibili solo in Cina.

