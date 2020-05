Amazon Prime Video, tutte le novità di maggio

Dopo quattro nuovi film, un concerto live e tante nuove serie tv la televisione in streaming di Amazon propone agli utenti ancora molte novità nel mese di maggio che vanno ad arricchire il catalogo di Amazon Prime Video in questo momento di emergenza sanitaria per il Coronavirus.

Oltre a queste novità, esclusive per gli utenti del servizio Prime, Amazon ha aperto una finestra gratuita sulla piattaforma di tv in streaming a tutti i clienti Amazon (in questo articolo tutte le informazioni su questa iniziativa di tv in streaming gratuita).

E’ già disponibile dal 1° maggio la nuova serie creata da Greg Daniels. L’autore, già premiato agli Emmy, ha messo in scena una nuova commedia fantascientifica ambientata in un futuro avanzato tecnologicamente in cui telefoni con ologrammi, stampanti 3D di cibo e supermercati automatizzati sono la normalità. Gli umani possono scegliere di andare in un aldilà virtuale nel momento in cui si avvicinano alla morte. La serie racconta le avventure di un giovane sviluppatore di app che si trova a decidere velocemente il suo destino e si ritrova in un lussuoso aldilà dei suoi genitori Lakeview.

A partire dal 4 maggio è disponibile la seconda parte del film Qua la Zampa – Un amico è per sempre. Il film è il sequel del film che ha come protagonista il cane Bailey, che trova ora una nuova sistemazione e forma un nuovo legame indistruttibile che porterà lui e le persone che ama in situazioni inimmaginabili. Diretto da Gail Mancuso, regista di Modern Family, il film è interpretato da Dennis Quaid e Marg Helgenberger.

Arriva il 15 maggio la nuova docuserie in quattro episodi che racconta l’assassinio avvenuto nella Drug Enforcement Administration: il rapimento e omicidio, nel 1985, dell’agente Enrique Kiki Camarena. Si tratta della storia di un eroe caduto, degli uomini che lo hanno ucciso e dell’uomo che ha rischiato tutto per scoprire cosa fosse davvero successo e perché, l’agente Hector Berellez. Il documentario è firmato da Tiller Russel.

A partire dal 22 Maggio la serie Homecoming ritorna con una seconda stagione, un nuovo mistero e una nuova protagonista, Janelle Monáe. Il personaggio che interpreta si risveglia senza memoria su una barca in mezzo a un lago. Non ha idea di come sia arrivata lì e non si ricorda chi è. La sua ricerca di identità la porta nel cuore del Geist Group, la compagnia che si occupa dell’iniziativa soprannominata Homecoming.

A fine mese arriverà il film Amazon original Selah and the spades. Disponibile dal 29 maggio, il film di Tayarisha Poe racconterà del piccolo mondo di un collegio d’élite della Pennsylvania, Haldwell, in cui Selah Summers, una diciassettenne, dirige il gruppo più dominante delle cinque fazioni del gruppo studentesco.

