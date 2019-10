Razer taglia i cavi con il mouse Viper Ultimate

Viper Ultimate è il nuovo mouse di Razer, non il primo wireless ma di sicuro quello che porta la tecnologia senza fili come elemento fondamentale nella propria esistenza: le novità sono molte e nonostante la forma quasi del tutto identica dal modello precedente possiamo parlare di nuova generazione.

Viper Ultimate, io sono velocità

Non è passato tanto tempo che qui a Macitynet abbiamo parlato del Razer Viper, definendolo un mouse rivoluzionario per le tecnologie al suo interno, ma anche per la sua forma ambidestra che lo rende utile a praticamente tutti gli utenti, che Razer ci stupisce ancora con una versione senza fili, con tecnologie (davvero) rivoluzionarie al suo interno.

Il nuovo Razer Viper Ultimate è il primo mouse dotato della nuova tecnologia Razer HyperSpeed che gli permette di essere sino al 25% più veloce degli altri mouse (dati certificati TUV SUD PSB).

Oltre a questo, la stessa tecnologia risulta anche meno dispersiva di energia, con un risparmio del 25% della batteria, un fattore fondamentale nei mouse wireless che porta il Viper Ultimate a poter durare sino a 70 ore con una sola carica (a luci spente).

Un nuovo occhio

Altra novità è l’arrivo del nuovo sensore Razer Focus+ Optical Sensor che include Smart Tracking, Asymmetric Lift-Off e Motion-Sync: la risoluzione è di 20.000 dpi con una accuratezza del 99.6%, con una velocità di 650 Inches Per Second (IPS).

Sostanzialmente, il nuovo mouse mostra al suo interno il sensore più potente sul mercato.

Di più

Viper Ultimate ingloba anche nuove tecnologie molto interessanti come lo Smart Tracking, capace di riconoscere e calibrare in autonomia le varie superfici (invece che manualmente come sui mouse attuali) o l’Asymmetric Lift-Off che permette al mouse di avere differenti punti di stacco e attacco personalizzabili dall’utente e il Motion Sync, che permette un dialogo più sicuro e stretto tra il mouse e il PC per il passaggio delle informazioni, in modo da aumentare la precisione durante il tracciamento.

Dal punto di vista hardware il Viper Ultimate arriva con all’interno della confezione una base di ricarica con Illuminazione Croma che indica la carica della batteria (e permette di ricaricare il mouse quando non in uso).

A questo si unisce l’utilizzo dei tasti ottici al posto di quelli meccanici (già visto nel Razer Viper) che aumenta la vita e la precisione dei clic.

Disponibile

Nel mentre che leggete queste righe il nuovo Viper Ultimate dovrebbe essere disponibile presso il negozio Ufficiale Razer e in pochissimo tempo anche presso Amazon e i negozi della grande distribuzione della penisola al prezzo di 159.99 Euro. In un secondo momento sarà disponibile anche una versione priva del dock per la ricarica.