Razr 2022, torna l’iconico pieghevole di Motorola

Appena svelato il nuovo terminale pieghevole di Motorola (Lenovo): si tratta di Motorola razr 2022, un dispositivo che rivisita quello che è stato un design davvero iconico del marchio per il palcoscenico dei telefoni cellulari.

Il design richiama il precedente modello, anche se si propone come una naturale evoluzione dei predecessori. Offre un nuovo display interattivo Quick View da 2,7 pollici che consente di visualizzare notifiche e inviare messaggi, scattare foto, effettuare pagamenti e altro ancora, il tutto senza aprire il telefono.

Aprendo il terminale si scopre, invece, il display P-OLED da 6,72 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 144 Hz. La tecnologia P-OLED è in grado di visualizzare un miliardo di colori e sfumature, con neri profondi e colori più pieni. Inoltre supporta la certificazione HDR10+ e copre il 100% della gamma cromatica DCI-P3.

E’ stata riprogettata la cerniera per tenere il dispositivo in modalità Flex View, in modo che possa stare aperto in più angolazioni senza necessità di supporti, per consentire di lavorare e giocare a mani libere.

Quanto al reparto multimediale, Motorola razr 2022 offre un sensore sensore principale da 50 MP con Ultra Pixel da 2,0 μm che assicurano una sensibilità 4 volte superiore in condizioni di scarsa luminosità per foto più nitide e vivaci. Al suo fianco un sensore grandangolare da 13MP, mentre il sensore Macro Vision consente di inquadrare 4 volte di più o di catturare anche i dettagli più piccoli scattando 3,5 volte più da vicino rispetto a un obiettivo standard.

Le prestazioni vengono certamente spinte dal processore Snapdragon 8+ Gen, mentre a livello di autonomia la batteria integrata assicura una giornata di utilizzo, con ricarica rapida TurboPower da 30W. A livello audio spaziale supporta il Dolby Atmos, e non mancano funzionalità extra: è possibile, ad esempio, utilizzare Motorola razr 2022 come mouse o trackpad wireless mentre si gioca in mobilità sul grande schermo, o semplicemente piegarlo in modalità Tripod View per sfruttarlo come webcam.

motorola razr 2022, prezzo e disponibilità

motorola razr 2022 è disponibile al prezzo di 1.199,90 euro. Tutti gli smartphone del brand si acquistano su Amazon direttamente a questo indirizzo.

Negli scorsi giorni Motorola ha svelato il concept di uno smartphone con schermo che si allunga. Qui il lancio mondiale dei terminali Edge 30 ultra, fusion e neo a Milano.