realme Buds Q, da realme e José Levy i nuovi auricolari true wireless super economici

Accanto al suo ultimo X50 5G, smartphone dal prezzo medio gamma, che non rinuncia a caratteristiche da top di gamma, realme presenta anche le realme Buds Q, il primo prodotto co-creato da José Lévy e realme Design Studio, che conferma il suo impegno nell’offrire le ultime tendenze del design applicate al settore tecnologico, per soddisfare sempre di più le esigenze dei consumatori. Ecco come si presentano, e cosa offrono, gli auricolari true wireless della società.

realme Buds Q vengono presentati come auricolari leggeri e compatti, alimentate da un chip R1Q personalizzato per fornire una latenza di appena 119ms, come le cuffie cablate. Offrono almeno 3 ore di conversazione o 4,5 ore di riproduzione musicale e grazie alla custodia di ricarica, raggiungono una durata di 20 ore.

Il prodotto presenta un grande miglioramento in termini di percezione dei bassi da 10 mm, grazie anche all’utilizzo di uno speciale diaframma composito in polimero (PEEK) che può emettere alti chiari e medi e anche grazie al PU che emette bassi spessi ed elastici. Sono certificate IPX4 impermeabili, resistenti dunque a schizzi d’acqua, pioggia e sudore.

Si abbinano allo smartphone in appena 4.2 secondi e possono essere spenti non appena si rimettono nel box. Permettono anche di rispondere/riagganciare il telefono, cambiare musica o consultare l’assistente vocale Breeno premendo il pulsante. È inoltre possibile accedere alla realme Link App per personalizzare le funzioni operative e aggiornare il firmware del sistema.

realme Buds Q sono disponibili in 3 colori: Quite White, Quite Black and Quite Yellow, e al prezzo di 29,99 Euro. Saranno disponibili su realme.com/it a partire dal 17 luglio. Da evidenziare, che dal 17 luglio al 31 luglio, inoltre, sarà possibile acquistare realme Buds Q a 19,99 Euro sul sito ufficiale italiano.