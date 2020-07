Un viaggio in Italia, dal divano di casa: i film per le vacanze su Amazon Prime Video

Dalla Valle D’Aosta di Rocco Schiavone alla Sicilia di Antonioni, dalle Funne trentine al San Francesco di Zeffirelli. Un vero e proprio itinerario alla scoperta dell’Italia, ma dal divano di casa, è la proposta di Amazon Prime Video. Nell’estate 2020, ancora segnata dall’emergenza sanitaria per il Coronavirus, il “Viaggio in Italia” per alcuni sarà reale, un turismo di prossimità nel Bel Paese, ma per altri sarà invece solo virtuale, anche con l’aiuto di Amazon Prime Video. Le storie per viaggiare in Italia Prime Video le ha raccolte nella sezione “Viaggio in Italia”.

Per chi desidera scoprire mete del Nord, sono da mettere nella lista dei film o delle serie tv da vedere le tre stagioni di Rocco Schiavone, una serie sul vice questore aggiunto interpretato da Marco Giallini immerso nei panorami della Valle d’Aosta, Tutti giù per terra con Valerio Mastrandrea che interpreta un ventenne torinese, Call me by your Name che racconta di un’estate del 1983 nella campagna cremasca, il noir ambientato in Veneto Finché c’è prosecco c’è speranza con Giuseppe Battiston, il documentario Via Alpina con lo scalatore Matthieu, Funne, le ragazze che sognavano il mare dedicato alle donne trentine.

Se la meta del viaggio virtuale sarà il Centro Italia, da non perdere sono Onde nostre, un tributo ai luoghi meravigliosi della Liguria, Lovers ambientato a Bologna, il documentario sugli Uffizi, Il giovane favoloso ovvero Giacomo Leopardi interpretato da Elio Germano, Sotto il Sole di Roma diretto da Renato Castellani, Fratello Sole Sorella Luna di Franco Zeffirelli, L’amore non basta ambientato in Abruzzo, Il Viaggio tra Abruzzo e Molise.

Per chi sente la nostalgia del Sud, invece, sono imperdibili Polvere di Napoli di Antonio Capuano e con Silvio Orlando, Bianco Rosso e Verdone, L’estate di Martino che racconta di un amore nato a Brindisi, Quo Vado? Scritto da Checco Zalone, L’avventura di Michelangelo Antonioni con Monica Vitti in un paesaggio siciliano suggestivo e I coraggiosi Balentes dedicato alla Sardegna.

Una proposta per chi ama I reality è Celebrity Hunter: Caccia all’uomo, con celebrità come Totti e Fedez in fuga per l’Italia mentre cercano di seminare investigatori e Profiler.

