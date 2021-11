Recensione Aspirapolvere VACU , perfetto per tecnici o chi lavora a casa

Lavorare da casa ha i suoi pro e i suoi contro, e ovviamente c’è chi si è già attrezzato in proposito: ci sono alcuni aspetti però di cui poco si parla e uno di questi è la pulizia della postazione. È stato questa la spinta che ci ha fatto esaminare VACU Aspirapolvere, che è diventata adesso la nostra migliore amica, non solo per la scrivania.

Una aspirapolvere su Macitynet?

Sin da quando due anni fa abbiamo preparato la postazione per lo smart working, con microfono, diffusori, switch KVM, display e molto altro, abbiamo capito che la manutenzione della postazione in generale valeva quanto la progettazione e la preparazione.

Spesso la polvere si accumula sopra le apparecchiature elettroniche come fosse una maledizione, e d’estate che si tengono le finestre aperte per più tempo, entra in pratica di tutto.

Chi come noi inoltre ha scelto di vivere con un cane, si trova ad affrontare sfide ancora più dure, perché perde pelo tutto l’anno e le anguste feritoie della scrivania sono davvero scomode da pulire con metodi tradizionali.

Per questo non ci siamo lasciati sfuggire l’occasione di avere tra le mani una aspirapolvere piccola, comoda, con ricarica USB-C e anche di design, che quando non in uso possa stare in bella vista senza doveva nascondere in ripostiglio.

Fuori dalla scatola

Una volta aperta la scatola, che è molto curata, trovano posto i pezzi fondamentali, dall’aspirapolvere vera e propria a tutti gli accessori, ma è stato il cartello colorato “Thank you” che ci ha colpiti, una carezza al consumatore (un po’ di razeriana memoria) che piace e fa capire che il progetto è seguito con una cura e una organizzazione attenta, impressione coperta comunque dai rapporti che abbiamo avuto con la dirigenza, sempre pronta a supportarci (fattore assolutamente non scontato).

VACU Aspirapolvere ha la forma di un grande proiettile, alta circa 27,5 centimetri e larga meno di 7 (per 560 grammi di peso al netto), con materiali in plastica leggermente satinata nella parte grigia e lucida in quella rossa.

Il prodotto utilizza una bocca di aspirazione, protetta da un tappo in plastica e un foro per l’uscita dell’aria nella parte posteriore: l’aspetto interessante che entrambi i fori si possono usare in modo produttivo, quindi sia per aspirare lo sporco (polvere, ragnatele, briciole, peli, grumi di sporco) che per spruzzare aria, laddove l’aspirapolvere non sarebbe efficace.

Oltre all’aspirapolvere vera e propria all’interno della confezione trovano posto il cavo di alimentazione (USB-A/USB-C, ma se avete altri accessori potete riutilizzarne il cavo), un tubo flessibile, una spazzola e due boccagli per l’aspirazione.

Nella schiena dell’aspirapolvere, giusto a portata di pollice, trovano posto sia il pulsante per l’accensione che tre LED che indicano la carica.

La forma offre un design interessante, che si fa guardare ma che allo stesso tempo non disdegna di essere portato nello zaino: questa funzione la vediamo particolarmente intrigante per chi opera nel settore IT e ha a che fare con la riparazione di computer (in particolare i modelli Tower) per aspirare la polvere, o nelle stanze server, dove di solito gli spazi sono angusti e si fa fatica a pulire gli armadi con prodotti più tradizionali.

Come funziona

Il funzionamento è semplice: una volta tolto il tappo e accesa, VACU Aspirapolvere avvia il motore e aspira l’aria dalla bocca frontale per spararla dal foro posteriore.

Lo sporco dell’aspirazione è raccolto dentro il boccaglio, che si pulisce semplicemente svitando la testa, dove dentro c’è anche il filtro. Unica attenzione è verso l’acqua, con cui questo apparecchi non è compatibile.

Il funzionamento come detto è in due parti, come aspirazione o come piccolo compressore per l’aria: in questo secondo caso il compressore non è molto forte, ma è sufficiente per la polvere e piccole inpurità che si depositano nei computer.

L’impugnatura è salda è molto comoda, e permette di raggiungere parti solitamente anguste, specie per il fatto di non avere un cavo d’alimentazione ad intralciare.

Gli accessori sono abbastanza utili per compiti specifici, e sostano nella comoda borsetta/raccoglitore inclusa: il primo difetto, se così lo vogliamo chiamare, è la forma cilindrica dell’aspirapolvere, che se appoggiata di lato, tende a rotolare su superfici non perfettamente piane (e il tappo per metterla in verticale non è sempre a portata di mano). Forse una forma leggermente ellittica sarebbe stata preferibile.

Non è neppure silenziosa, perché fa lo stesso rumore degli aspirapolvere più potenti, ma questo è un sintomo limitato, dato che non la si utilizza tutti i giorni.

La batteria inclusa tiene circa 20-25 minuti di utilizzo e chiede 3 ore per ricaricarsi completamente, davvero tanto per un prodotto così piccolo ma probabilmente l’alta richiesta energetica del compressore non può fare altrimenti.

Noi l’abbiamo utilizzata spesso per pulire la scrivania, sfruttando al massimo gli accessori (vivendo e lavorando vicino ad una piazza in città, la polvere si accumula in fretta se si lascia aperta la finestra) come ad esempio passando il display con la spazzola tutti i giorni, ma ne abbiamo apprezzato la comodità dell’uso al volo per ripulire la casa dai peli del cane quando ne abbiamo avuto bisogno, così anche in auto (parcheggiata in strada e irraggiungibile da una aspirapolvere classica).

Il compressore è stato utile per sradicare alcuni “ragni” di polvere dietro i mobili, aspirati poi in modo tradizionale quando non più racchiusi mentre con l’accessorio Ugello lungo abbiamo dato una pulita al NAS del salotto, che ne aveva davvero bisogno.

Considerazioni

VACU Aspirapolvere è un accessorio che, pur senza Bluetooth o Wi-Fi o una App per il controllo (ma per alcuni aspetti non ci sarebbe stata male) si rivela formidabile per chi opera in smart working e vuole mantenere pulita la scrivania, con tutti gli accessori, oltre a chi si trova spesso a operare con computer non nuovissimi, spesso pieni di polvere che è difficile smaltire.

Il design è molto intrigante e, come detto, si lascia guardare, e la potenza è corretta per l’utilizzo, anche se per il futuro speriamo arrivino migliorie per quanto riguarda l’autonomia.

Il prodotto è molto buono, il prezzo standard (al netto degli sconti) è un po’ alto, anche condito di tutti gli accessori, ma possiamo dire che è un prodotto che vale la pena acquistare.

Il mercato è pieno di prodotti concorrenti, ma pochi, se non nessuno, ha le stesse e interessanti caratteristiche smart.

1 di 21

Pro:

• Design interessante

• Ricarica USB-C

• Funziona come aspirapolvere e compressore

• Accessori inclusi

Contro:

• La sezione sferica a tratti è controproducente

• L’autonomia è limitata

Prezzo:

• 134,90 € (adesso in offerta a 67,45 €)

VACU Aspirapolvere è disponibile nel sito italiano della casa madre, con una incredibile offerta per il Black Friday.