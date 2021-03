Recensione BassPal altoparlante per ambiente… acquatico

BassPal altoparlante per doccia è, come suggerisce il nome, un piccolo altoparlante Bluetooth resistente all’acqua e agli schizzi, comodo da usare ovunque, dal bagno o in spiaggia, ad un festa tra amici come in giardino.

Semplice e fedele ha anche un LED interno e una radio FM integrata. In pratica si tratta di un soluzione divertente, “universale” e comoda in varie situazioni, capace di portare una colonna sonora anche in luoghi di solito dove non ci si attenderebbe avere un sistema come questo.

Ventosa a corredo

BassPal è molto piccolo: appena 8,5 centimetri di diametro per 5 di spessore (ventosa esclusa). A colpire, al contrario di tanti concorrenti forniti in un pacchetto molto sciatto, è la confezione davvero curata, in cartone nero verniciato opaco con all’interno il piccolo diffusore, il cavo USB A-MicroUSB per la ricarica e un paio di fogli per le istruzioni.

L’abbinamento è semplice, al primo avvio BassPal altoparlante per doccia cerca l’ultimo device utilizzato e una voce indica lo stato dell’accensione e il pairing.

La prima cosa che si nota è che il piccolo diffusore ha un look abbastanza appariscente, con l’abbinamento nero/azzurro a cui è accompagnata una non differente “sfilata” di luci multicolore che sotto la doccia o in giardino di sera fanno comodo.

Con pulsanti, per l’indipendenza

Nella parte sopra fanno capolino cinque pulsanti: il primo è dedicato all’accensione, altri due al controllo del volume e della scaletta dei brani, uno alla pausa nella riproduzione ed infine uno alla modalità di riproduzione, via Bluetooth 4.0 oppure radio FM.

L’implementazione della funzione radio, purtroppo, è decisamente da migliorare: la sintonizzazione è scarsa e, seppure la gestione dei comandi di base sia comoda, non abbiamo trovato nessuna stazione con segnale pulito e di qualità. Potrebbe essere un problema determinato dalla mancanza di una vera antenna.

Diversamente, la funzione di riproduzione musicale via Bluetooth si è dimostrata buona. Sia chiaro, il diffusore è pensato più per essere usato ovunque che per gareggiare con altri concorrenti di alta qualità, tuttavia offre caratteristiche importanti se si considera l’uso cui l’altoparlante è destinato. Musicalmente parlando (se ha senso parlare di qualità musicale in un dispositivo di questo tipo), possiamo testimoniare che BassPal tiene fede a suo nome: non solo i medi sono di buon livello ma anche i bassi sono molto presenti. Il suono è quindi adatto sia per chi vuole qualche cosa di “pompato” anche nei momenti di ascolto casual…

A questo si unisce un rivestimento in gomma morbida che isola le parti elettroniche dall’acqua, ma che lo protegge anche dalle cadute: la ventosa, in dotazione, è buona e sostiene il piccolo BassPal altoparlante per doccia quando adagiato su una superficie liscia e se vi cade nella vasca niente paura, l’altoparlante galleggia.

Conclusioni

Di diffusori resistenti all’acqua ce ne sono diversi, non è una novità assoluta nel mercato, ma rispetto a molti concorrenti il BassPal altoparlante per doccia nasce proprio per essere usato in doccia o in vasca, con ad esempio tutti i pulsanti per il controllo, per cambiare canzone o modificare il volume senza uscire dal box e per zittirlo un attimo quando vi chiamano.

La luce è comoda anche se un po’ troppo appariscente, la qualità audio ben tarata per l’uso che ne dovete fare e il costo assolutamente conveniente: nessuno sa se questa estate andremo in piscina o al mare, ma per adesso ve lo godete a casa, in bagno.

Pro:

• Piccolo, leggero, con la ventosa si attacca ovunque

• Controllate la riproduzione senza uscire dal box

• Resistente all’acqua e… galleggia

Contro:

• Funzione Radio da rivedere

Prezzo:

• 29,99 Euro

BassPal altoparlante per doccia è disponibile dalle pagine di Amazon.it. Volendo, i lettori possono trovarne anche un modello con display integrato per l’ora.