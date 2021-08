Joby GorillaPod ora è compatibile con MagSafe

Il treppiede GorillaPod di Joby ora è compatibile con il supporto per MagSafe. Lo ha annunciato il costruttore, presentando le nuove opzioni di montaggio del treppiede – noto per la versatilità delle gambe, regolabili e avvolgenti – che lo rendono compatibile con la tecnologia MagSafe.

Il supporto GripTight per MagSafe per montare il dispositivo a GorillaPod – chi ama la fotografia e usa iPhone o smartphone Android per i propri scatti, conoscerà certamente i supporti treppiede snodabili – si collega a iPhone 12 tramite un magnete.

Si aggancia poi grazie a un morsetto che può essere utilizzato sia in verticale che in orizzontale. Sono previsti anche altri punti che rendono possibile l’utilizzo, in contemporanea con iPhone, anche accessori diversi come le luci e il microfono.

Il magnete integrato al supporto GripTight di GorillaPod permette un rapido e semplice posizionamento di iPhone 12. Per una maggiore sicurezza è poi anche possibile procedere ruotando il morsetto, in modo da essere completamente certi della stabilità della presa.

Per chi desidera filmare a mani libere, c’è un accessorio ad hoc: un supporto a parete per MagSafe, pronto a montare un iPhone compatibile con MagSafe.

Il supporto GripTight costa 39,95 dollari, mentre il supporto da parete per MagSafe è disponibile per 24,95 dollari. Il GrupTight GorillaPod per MagSafe è venduto sul sito web di Joby a 69,95 dollari.

Ricordiamo che il caricabatterie ‌MagSafe‌ di Apple è in grado di caricare i modelli ‌iPhone 12‌ a 15W (sebbene l iPhone 12 mini sia limitato a 12W) purché venga utilizzato un adattatore di alimentazione da almeno 20W.

A luglio Apple ha introdotto la sua prima batteria esterna MagSafe con aggancio magnetico per essere fissata direttamente sul retro degli iPhone 12. Per tutti gli articoli di macitynet che parlano della tecnologia di ricarica MagSafe, accessori e supporti, è possibile partire da questa pagina del nostro sito web.

I supporto Gorillapod sono già disponibili su Amazon Italia: il modello Starter Kit ha un costo di circa 21 euro, mentre il modello 3K costa 56,99 euro.