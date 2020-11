L’app YouTube aggiunge il supporto HDR per iPhone 12

L’aggiornamento più recente dell’app YouTube, che porta la build alla versione numero 15.45.2, ha aggiunto il supporto HDR per iPhone 12 mini, ‌iPhone 12‌, iPhone 12 Pro e ‌iPhone 12 Pro‌ Max. A pochi giorni di distanza dalla disponibilità effettiva della gamma completa iPhone 12, YouTube supporta adesso un rinnovato HDR all’interno della sua app iOS: il supporto HDR era già disponibile dai tempi di iPhone X, ma ha richiesto aggiornamenti per supportare il nuovo hardware.

Per verificare se il video YouTube in riproduzione su iPhone 12 sia in HDR e nella massima qualità possibile, è sufficiente aprire il menu nell’angolo in alto a destra dell’interfaccia, quello contrassegnato con i tre puntini. Da qui è possibile vedere le varie opzioni HDR elencate sui video supportati, incluse le varie risoluzioni disponibili.

Ricordiamo che le opzioni HDR su iPhone sono disponibili solo sui dispositivi rilasciati dal 2017 e successivi che hanno display OLED, quindi da iPhone X in poi. Sono esclusi tutti i modelli di iPad, oltre che i modelli entry level delle precedenti generazioni iPhone 11 e iPhone XR, tutti dotati di schermi LCD. Per la prima volta quest’anno con la gamma iPhone 12 anche il terminale meno costoso della linea, quindi iPhone 12 mini, è dotato di uno schermo OLED con supporto HDR e Dolby Vision.

