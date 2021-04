Le vendite iPhone potrebbero superare ogni record nel 2021

L’avvento del cosiddetto super ciclo è stato previsto per anni da diversi analisti, ma finora non si è materializzato: ora però secondo il report della società di analisi Wedbush ci siamo e Apple potrebbe superare ogni record precedente di vendite iPhone nel corso dell’anno fiscale 2021.

L’ultimo grande record, finora mai eguagliato, corrisponde alla generazione iPhone 6 e iPhone 6 Plus, lanciati nel 2014, che ha totalizzato ben 231 milioni di iPhone venduti nell’anno fiscale 2015, un risultato attribuito al grande successo dei primi smartphone Apple dotati di schermi di grandi dimensioni. L’analista Dan Ives di Wedbush rileva che secondo le previsioni di Wall Street Cupertino venderà quest’anno circa 220 milioni di iPhone, quindi se la previsione si dimostrasse corretta, non verrebbe superato il record storico.

Ma secondo il nuovo report le vendite iPhone 2021 potrebbero arrivare a un totale di 240 milioni di pezzi, forse addirittura 250 milioni unità, numeri astronomici che permetterebbero alla multinazionale guidata da Tim Cook di superare ogni record precedente, come riporta MacRumors. Questa volta però non viene indicata l’adozione della tecnologia 5G e nemmeno le altre novità hardware e software della gamma iPhone 12.

La ragione principale del possibile super ciclo è attribuita invece a un esercito stimato di 350 milioni di utenti iPhone nel mondo che stanno utilizzando un dispositivo ormai datato, pronti o in attesa di una opportunità per effettuare l’upgrade a un modello più recente. Non è la prima volta che il grande numero di utenti iPhone con vecchi modelli viene indicato come causa scatenante di un super ciclo: la disponibilità di iPhone con connettività 5G potrebbe invogliare più utenti ad aggiornare.

Questa previsione potrebbe includere sia le vendite degli iPhone 12 ma probabilmente anche quelle dei prossimi iPhone 13 che quest’anno dovrebbero arrivare a settembre e non a ottobre. Il buon andamento delle vendite iPhone 12 potrebbe anche superare il calo stagionale dei primi mesi del nuovo anno: ne sapremo di più alla presentazione del risultati finanziari Apple del secondo trimestre, che per Cupertino corrispondono ai primi tre mesi di quest’anno.