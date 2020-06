Redmi 9, arriva in Italia l’entry level quad camera e con batteria monstre

Xiaomi svela un altro smartphone della famiglia Redmi. Prende il nome di Redmi 9 e si propone come smartphone dal prezzo aggressivo di 149,90 euro, nel tentativo di reinventare, spiega la società, l’esperienza degli smartphone entry-level con funzionalità della fotocamera versatili e prestazioni di qualità.

Xiaomi, ormai leader nel settore degli smartphone e della tecnologia, annuncia oggi l’arrivo di Redmi 9 in Italia. Si tratta di un entry-level che però introduce apprezzabili aggiornamenti rispetto al suo predecessore, tra cui una configurazione quad camera AI multifunzione, un display a goccia FHD+ da 6,53 pollici, un nuovo e più potente chipset e un design più moderno.

Come primo smartphone Redmi entry-level si tratta di un dispositivo che vanta una configurazione quad-camera, con funzionalità per divertire l’utenza, come il caleidoscopio e la funzione Palm Shutter. E’ dotato di un display a goccia FHD+ da 6,53 pollici, con certificazione TÜV Rheinland per le ridotte emissioni di luce blu e protetto dalla tecnologia Corning Gorilla Glass.

Redmi 9 gode al suo interno di un processore MediaTek Helio G80 SoC ottimizzato che, abbinato ad una batteria da 5020mAh, consentono una lunga durata, che certamente favorirà l’utilizzo del dispositivo per tutto il giorno. Non manca il supporto alla ricarica rapida da 18W per ridurre al minimo il tempo in panchina, in modo da poter tornare presto a giocare.

Redmi 9 ha una scocca posteriore di un colore sfumato e una finitura ondulata anti-impronte. Sul retro propone un sensore posteriore per le impronte digitali progettato per essere posizionato accanto al comparto fotografico e circondato da un motivo circolare che richiama il design dell’attuale linea di smartphone Redmi.

Redmi 9 è dotato anche di un jack per cuffie da 3,5 mm, di IR blaster e NFC, supportando anche l’uso della doppia SIM e di un ulteriore slot per schede microSD.

Redmi 9 sarà acquistabile in tre diverse colorazioni, Carbon Grey, Ocean Green, e Sunset Purple dal 29 giugno nella versione da 3GB+32GB su mi.com a partire da 149,90€. Sarà inoltre disponibile in esclusiva con WINDTRE nella variante da 4GB+64GB.