Monopattino Segway ES2, sconto Amazon + Bonus: solo 170 euro

Se volete un monopattino per sfruttare il bonus rimborso mobilità del Governo, andate su Amazon dove potete comprare ad un prezzo eccellente, solo 399 euro, il Ninebot by Segway ES2, un prezzo che ribassato del 60% grazie al bonus scenderà a 160 euro

Stiamo parlando della eccellenza nei monopattini elettrici e il secondo modello di un sistema di micromobilità che è stato presentato qualche tempo fa. In particolare Ninebot by Segway ES2 è stato lanciato come “erede” del precedente Ninebot by Segway ES1 da cui, esteticamente e dimensionalmente, non si distingue. Ma le differenze tra uno e l’altro ci sono e sono nelle prestazioni, autonomia e velocità.

Ecco in sintesi alcune delle specifiche

Velocità massima fino a 25 Km/h con cruise control

Autonomia di 25 km

Peso di 12.5 k

Fanale anteriore e posteriore a LED

Ruota anteriore e posteriore ammortizzate

Freno elettrico (dotato di sistema anti bloccaggio) e freno meccanico

Display multifunzione

connessione Bluetooth e app compatibile con iPhone

Tra gli altri dettagli da segnalare: potenza massima di 300W, ricarica in due ore e mezza, si ripiega facilmente per il trasporto; effetti luminosi personalizzabili, tre modalità di corsa, resiste alla pioggia e alla polvere (IP54). Grazie all’applicazione per iPhone potrete

Avere statistiche su velocità, autonomia

Protezione dal furto o uso non autorizzato (quando si prova a muovere il monopattino arriva una avviso e vengo bloccate le ruote con i freni)

Funzione diagnostica

aggiornamento firmware

Il monopattino Ninebot by Segway ES2 rappresenta il mezzo di trasporto ideale per l’ultimo tratto di strada tra il mezzo pubblico e il proprio posto di lavoro. Un pendolare potrebbe facilmente portarlo con sé sul treno e usarlo per fare due o tre km senza fatica e molto rapidamente passando tra una pista ciclabile e una zona pedonale.

Come sfruttare il Bonus

Questo robusto e funzionale mezzo di trasporto prodotto da una azienda che è nata proprio per costruire mezzi di trasporto come questi, viene venduto ad un prezzo ufficiale di 549 euro, a ben guardare in Internet è possibile reperirlo a prezzi più bassi, ma 399 euro, specialmente di questi tempi con lo sconto fiscale incombente, è un prezzo estremamente conveniente. E lo diventa ancora di più sfruttando il bonus mobilità.

A questa pagina ci sono tutte le indicazioni, del ministero spiegate da un nostro articolo qui. In sintesi possiamo dire che grazie al Bonus mobilità potete ottenere un rimborso del 60% del prezzo, quindi pagarlo circa 160 euro. Per fruirne dovete

essere maggiorenni

risiedere in città capoluogo di provincia o fino a 50mila abitanti

risiedere nell’are delle città metropolitane

Non avere fruito dello sconto in precedenza

Se avete dubbi se potete o meno usare il monopattino e dove usarlo, vi consigliamo di leggere il nostro articolo che illustra tutte le peculiarità della legge

