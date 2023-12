Il Ricettario ufficiale Netflix svela i piatti di film e serie TV

Panini Comics, divisione editoriale di Panini S.p.A. specializzata in fumetti, ha presentato un ricettario che farà felici tutti gli amanti dei film e i divoratori delle serie tv in streaming più iconiche degli ultimi anni: Il ricettario ufficiale di Netflix.

Questo volume da collezione raccoglie 70 ricette indicate come “perfette” per rivivere e preparare le pietanze presenti in alcuni dei titoli più cult di sempre: da Narcos a Grace and Frankie, passando per Queer Eye e Squid Game e altre note serie di successo Netflix.

Nel momento in cui scriviamo il volume di Panini Comics può essere pre-ordinato su Amazon (33,15 euro nel momento in cui scriviamo) e si trova anche in libreria e fumetterie; sono 180 pagine, rilegatura cartonata, formato 21 x 28 cm.

Nella descrizione del volume, leggiamo: “Per tutti gli appassionati della piattaforma e delle serie TV, tante idee per rendere speciale ogni momento in famiglia o con gli amici. Dagli aperitivi ai primi piatti, fino ai dolci, tante ricette eccezionali per cene e pranzi davvero gustosi, ovviamente ispirati alle serie TV o ai film del momento, diventati di culto per tutti gli appassionati”.

Il gigante dello streaming ha recentememte avviato il rilascio del nuovo formato HDR dinamico con apprendimento automatico:in questo articolo spieghiamo come Netflix migliora la riproduzione e la visione dei contenuti HDR su tutti i dispositivi, compresi televisori, dispositivi mobili e tablet.

Da tempo Netflix sta investendo nei videogiochi: da fine novembre gli abbonati Netflix possono giocare gratis alla trilogia Grand Theft Auto – GTA su iPhone e Android. Per tutte le novità sui servizi streaming per musica, TV e giochi rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.