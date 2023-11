La trilogia di GTA su iPhone e Android per gli abbonati a Netflix

Netflix continua a puntare sui giochi e ha annunciato che “Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition” arriverà il 14 dicembre con titoli disponibilio su App Store e Google Play per gli abbonati alla piattaforma di streaming.

È già da ora possibile registrarsi per giocare a Grand Theft Auto III – Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas, tutte nelle versioni “The Definitive Edition”.

Grand Theft Auto III è ambientato a Liberty City (palesemente New York), con il protagonista alla ricerca di vendetta in un mondo di crimine, droghe, guerra tra gang rivali.

Grand Theft Auto: Vice City è ambientato nel 1986 a Vice City (Miami) e ha come protagonista il mafioso italoamericano Tommy Verce.

Grand Theft Auto: San Andreas ha per protagonista Carl “CJ” Johnson ed è ambientato nel fittizio stato americano di San Andreas.

Queste versioni sono state riviste e vantano la riprogettazione di elementi grafici e dell’interfaccia. Due anni addietro l’uscita di questa trilogia aveva creato qualche lamentela per via di alcuni bug e texture non altezza; il team di Rockstar Games si era scusato per i problemi tecnici, e corretto con varie patch e migliorie tutti e tre i titoli, che ora vantano il livello qualitativo atteso che dovremmo vedere anche su iOS e Android.

Per quanto riguarda i dispositivi iOS, i tre titoli richiedono un iPhone o un iPad con iOS 16 e chip A12 Bionic o seguente; serve ovviamente anche un account Netflix per avviare i giochi.

Netflix ha fatto il colpaccio con una trilogia molto apprezzata dagli utenti, annunciata in concomitanza di indiscrezioni che riferiscono dell’arrivo di GTA VI, probabilmente in occasione dei Game Awards 2023 del 7 dicembre. Si vocifera che in questa versione sarà per la prima protagonista un personaggio femminile.

Tutte le notizie che parlano di Netflix le trovate direttamente a questo indirizzo.