Samsung, i profitti crollano nel terzo trimestre 2022

La cupa previsione sul crollo dei profitti era già arrivata all’inizio di ottobre ed ora è confermata: anche se Samsung registra un record di fatturato nel terzo trimestre 2022 i profitti crollano del 23% rispetto al trimestre precedente e ben del 31,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Così sul fatturato di 54 miliardi di dollari, Samsung registra profitti di 7,6 miliardi di dollari, in brusco calo per le varie divisioni in sofferenza a causa della domanda debole e dell’instabilità economica globale. Questo vale per la divisione che produce memorie ma anche per televisori e display. Tra le note positive la divisione smartphone e mobile che segna un aumento sia del fatturato, pari a 22,6 miliardi di dollari, sia per profitto operativo di 2,27 miliardi di dollari, rispetto al trimestre precedente.

Questo grazie alle buone vendite dei pieghevoli Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 che registrano una richiesta superiore rispetto ai modelli precedenti, così come vendite sostenute anche per i modelli Galaxy S22. Il colosso prevede che questa divisione continuerà a fare bene nell’ultimo trimestre e potenzialmente anche nel 2023. Bene anche la divisione fonderie che produce chip e processori per altri marchi: il fatturato sale a 16 miliardi di dollari con profitti di 3,6 miliardi.

Nello stesso giorno di presentazione dei risultati del terzo trimestre 2022 Samsung ha nominato Jay Y. Lee presidente esecutivo. Una mossa simbolica per il rientro in società dell’erede del fondatore, imprigionato dal 2017 per corruzione e liberato in agosto con grazia presidenziale per contribuire a risollevare la Corea del Sud dalla crisi economica.

Ricordiamo che giovedì 27 ottobre Apple presenterà i risultati del suo quarto trimestre fiscale, il terzo del 2022 a calendario. Qui si potrà conoscere l’andamento delle vendite di iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max e dei nuovi Apple Watch Series 8, Watch SE e il primo Ultra.