Le video chiamate Google Meet sono gratis per tutti da maggio

La pandemia in corso ha completamente stravolto il mondo del lavoro, oltre che quello delle relazioni sociali: le video conferenze sono diventate strumento fondamentale per le relazioni personali e lavorative. Probabilmente è per questo che tutti i principali clossi si sono attrezzati in tal senso, per gestire al meglio l’emergenza. La buona notizia è che Google Meet sarà gratuito da maggio, anche per i non clienti G Suite.

A partire dai primi di maggio sarà possibile iscriversi a Google Meet, semplicemente disponendo di un account Gmail. Alcune delle funzionalità gratuitamente usufruibili sono la possibilità di creare e ospitare riunioni con un massimo di 100 partecipanti accedendo al sito Web di Meet, o utilizzando l’app iOS o Android.

Se già questa caratteristica è quella che principalmente verrà utilizzata dagli utenti, Google Meet gratis consentirà anche di avviare e partecipare alle riunioni direttamente da Google Calendar, utilizzare didascalie in tempo reale e visualizzare un layout di visualizzazione a riquadri. Le riunioni gratuite per l’account saranno limitate a 60 minuti per sessione, ma Google applicherà tale regola solo dopo il 30 settembre, consentendo un uso illimitato fino a tale data.

Il gigante della tecnologia afferma che espanderà gradualmente la disponibilità di Google Meet gratis, tuttavia, quindi inizialmente non sarà accessibile a tutti Se volete ricevere una notifica di disponibilità è sufficiente registrarsi su questa pagina.

Google ha già reso accessibili le funzionalità premium del servizio per i clienti G Suite fino al 30 settembre. A differenza degli utenti gratuiti, i clienti di G Suite potranno avviare videoconferenze fino a 250 partecipanti, oltre a trasmettere in streaming fino a 100.000 spettatori, potendo anche registrare e salvare le chiamate.

