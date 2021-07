Samsung, nuovo pieghevole e un nuovo smartwatch l’11 agosto?

Come quasi ogni anno, Samsung sta pensando all’evento estivo denominato Unpacked che dovrebbe permettere al produttore di svelare nuovo hardware per l’inizio dell’anno scolastico. Samsung non ha ancora confermato nulla, ma indiscrezioni chge arrivano dal sito coreano DigitalDailyNews assicurano che l’evento è programmato per l’11 agosto. Anche da altre fonti arrivano indiscrezioni secondo le quali l’evento è stato spostato di una settimana rispetto all’anno scorso (nel 2020 il Galaxy Note20 fu annunciato il 5 agosto). L’azienda coreana avrebbe intenzione di annunciare nuovi prodotti l’11 agosto 2021 alle ore 10:00 EST, quindi alle ore 16:00 nel nostro fuso orario locale.

Sono cinque i nuovi prodotti che dovrebbero essere presentati: Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Flip3, Samsung Galaxy Watch4, Samsung Galaxy Watch4 Classic e Samsung Galaxy Buds2.

Di tutti questi prodotti sono già trapelate indiscrezioni e si conoscono caratteristiche e dettagli vari. Non è ad ogni modo da escludere qualche sopresa dell’ultimo minuto.

In attesa di conferme ufficiali su data e ora dell’evento, come sempre dovrebbe essaere possibile seguire Galaxy Unpacked in streaming su YouTube o dalla pagina dedicata sul sito ufficiale di Samsung.