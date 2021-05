Samsung SSD 870 EVO da 250 GB in offerta lampo a 55,24 euro

Se volete sostituire il disco meccanico con uno SSD o semplicemente volete comprare un nuovo SSD per il computer o da inserire in una custodia per creare un disco portatile, non fatevi sfuggire l’offerta lampo attualmente attiva sul disco da 250 GB della serie Samsung 870 EVO che viene proposto a 55,24 euro.

Questo disco fa parte di una serie nuovissima, che è stata presentata a fine gennaio. Sfrutta l’ultima tecnologia di controller e flash V-NAND che gli consentono di raggiungere una velocità sequenziale SATA di 560 MB/s in lettura e 530 MB/s in scrittura, in pratica il massimo di quanto è attualmente possibile ottenere dalle connessioni SATA III. Utilizzando un ampio buffer SLC variabile, la tecnologia Intelligent TurboWrite del prodotto aiuta inoltre a mantenere i livelli di picco delle prestazioni: nello specifico offre un miglioramento del 38% nella velocità di random read rispetto al precedente modello 860, con ovvie migliorie in situazioni di multi-tasking come la navigazione sul web o semplicemente l’avvio del computer.

Questo SSD può essere utilizzato con tutti i dispositivi dotati di un’interfaccia di connessione SATA di 2,5 pollici. Inoltre, grazie alla modalità power saving, è compatibile con i dispositivi che supportano la funzionalità di Windows Modern Standby, garantendo un maggior risparmio energetico. Se volete approfondire il discorso e scoprire tutto quello che c’è da sapere sulle unità SSD (cosa sono, a cosa servono, quali sono i vantaggi) oppure se avete bisogno delle indicazioni su come installare SSD su Mac e PC potete fare riferimento al nostro articolo.

Tornando invece all’offerta, questo disco è normalmente venduto a 75,33 euro ma al momento è attiva un’offerta lampo che permette di risparmiare il 27%, pagandolo quindi 55,24 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.