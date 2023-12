Samsung svela un chip AI otto volte più efficiente di Nvidia

Samsung Electronics e Naver hanno presentato il loro semiconduttore per intelligenza artificiale sviluppato congiuntamente, che è stato in fase di sviluppo nell’ultimo anno. Conosciuto per la sua efficienza energetica, che è approssimativamente otto volte superiore rispetto ai chip dei concorrenti come Nvidia, si prevede che questo prodotto verrà utilizzato per alimentare il modello di AI di Naver, HyperCLOVA X.

Il Ministero della Scienza e delle Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni ha annunciato di aver tenuto il “4° Dialogo Strategico di Alto Livello sui Semiconduttori per l’AI” il 19 dicembre presso un hotel nel distretto di Seocho a Seoul.

Il semiconduttore per l’AI sviluppato da Naver e Samsung Electronics è stato rivelato nella forma di un Field-Programmable Gate Array (FPGA). L’FPGA è un semiconduttore che consente agli sviluppatori di modificarne il design, principalmente utilizzato nella produzione di prototipi prima della produzione di massa. Questo semiconduttore è specializzato per l'”inferenza”, il processo di produzione di risultati logici utilizzando nuovi dati dopo che un modello di AI ha completato la sua fase di “apprendimento”.

Naver ha dichiarato che questo semiconduttore per l’Intelligenza Artificiale ha dimostrato un’efficienza energetica otto volte superiore rispetto ai prodotti concorrenti di aziende come Nvidia. Questo è stato raggiunto integrando la memoria DRAM Double Data Rate (LPDDR) a basso consumo energetico e compatta per migliorare l’efficienza. Una maggiore efficienza energetica significa che è possibile ottenere le stesse prestazioni computazionali con meno energia, consentendo l’esecuzione di compiti computazionali su larga scala a un costo inferiore.

In precedenza, le due aziende avevano firmato un memorandum d’intesa (MOU) per lo sviluppo di soluzioni di semiconduttori per l’AI e avevano avviato un gruppo di lavoro pratico. Si prevede che il semiconduttore per l’AI completato verrà utilizzato per eseguire HyperCLOVA X di Naver.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.