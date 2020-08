Sandisk, Lacie e Seagate: tutte le offerte Memorie, HD e SSD su Amazon fino al 7 Agosto

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide almeno fino al 7 Agosto su memorie USB, Schede di memoria, Hard disk Rugged o da studio, SSD interni ed esterni

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

SanDisk Extreme Plus Scheda di Memoria microSDXC da 64 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 20,99 – invece di 33,99

– fino al 7 ago 2020

SanDisk Ultra CompactFlash Scheda di Memoria 16 GB, 50 MB/s In offerta a 20,99 – invece di 22,99

– fino al 7 ago 2020

SanDisk Plus SSD Unità a Stato Solido 120 GB, Velocità di Lettura fino a 530 MB/s, 2,5″, Sata III In offerta a 32,99 – invece di 52,99

– fino al 7 ago 2020

Sandisk Ultra Flair 32 GB, Chiavetta USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Blu In offerta a 11,79 – invece di 18,99

– fino al 7 ago 2020

SanDisk Extreme Scheda di Memoria, SDHC da 32 GB, fino a 90 MB/sec, Classe 10, U3, V30 In offerta a 15,00 – invece di 23,99

– fino al 7 ago 2020

Sandisk Ultra Flair 64 GB, Chiavetta USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Blu In offerta a 17,99 – invece di 32,99

– fino al 7 ago 2020

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 16 GB con Velocità fino a 130 MB/sec,Tradizionale,Nero,16 GB In offerta a 7,99 – invece di 12,99

– fino al 9 ago 2020

SanDisk Ultra 64 GB SDHC Scheda di Memoria, Velocità Fino a 100 MB/sec, Classe 10, Confezione singola In offerta a 18,79 – invece di 22,99

– fino al 9 ago 2020

SanDisk Extreme Scheda di Memoria, SDHC da 16 GB, Doppio Pacco fino a 90 MB/sec, Classe 10, U3, V30 – In offerta a 16,99 – invece di 23,09

– fino al 9 ago 2020

SanDisk Extreme Scheda di Memoria, SDHC da 32 GB, Doppio Pacco fino a 90 MB/sec, Classe 10, U3, V30 In offerta a 24,99 – invece di 31,05– fino al 9 ago 2020

SanDisk Extreme Scheda di Memoria, SDXC da 64 GB fino a 150 MB/sec, Classe 10, U3, V30 In offerta a 25,89 – invece di 30,99

– fino al 9 ago 2020

SanDisk MAX Endurance Scheda microSDHC 32 GB per Videosorveglianza Domestica e Dashcam, con Adattatore SD, 15.000 ore di Endurance In offerta a 16,99 – invece di 19,99

– fino al 9 ago 2020

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 16 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento In offerta a 12,99 – invece di 16,99

– fino al 9 ago 2020

Seagate STEL6000200 HDD Esterno da 6 TB In offerta a 113,87 – invece di 120,04

– fino al 7 ago 2020

Seagate Game Drive STGD2000200, Unità Disco Esterna Portatile, Compatibile con PS4, da 2 TB In offerta a 81,69 – invece di 83,27

– fino al 7 ago 2020

Seagate STHP5000400 Backup Plus Slim Unità Disco Esterna Portatile, 5 TB, PC Desktop, PC Portatili e Mac, Nero – In offerta a 119,99 – invece di 142,99

– fino al 7 ago 2020

Seagate STHN1000403 Backup Plus Slim Unità Disco Esterna Portatile, 1 TB, PC Desktop, PC Portatili e Mac, Rosso In offerta a 60,55 – invece di 67,99

– fino al 7 ago 2020

Seagate Game Drive STEA2000426 Unità Disco Esterna Portatile, Progettata per Xbox One, Jedi Edition, 2 TB In offerta a 99,99 – invece di 121,44

– fino al 7 ago 2020

LaCie LAC9000633 Rugged Mini Hard Disk Esterno da 4 TB (2 x 2), USB 3.0, Arancione/Grigio In offerta a 162,90 – invece di 173,00

– fino al 7 agosto 2020

LaCie Hard Disk Esterno Portatile da 4 TB, USB 3.0, 6,3 cm, per Mac, PC, Xbox One e PlayStation 4 In offerta a 114,99 – invece di 127,39

– fino al 7 agosto 2020

LaCie Portable SSD STHK1000800 Unità Esterna, 1 TB, 2.5″, USB-C, USB 3.0, Mac, PC In offerta a 206,97 – invece di 219,99

– fino al 7 agosto 2020

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.