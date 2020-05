Saturimetro, strumento utile in tempo di coronavirus: online a soli 19 euro

Col saturimetro, lo strumento medico che sostanzialmente permette di misurare la quantità di emoglobina legata nel sangue in maniera non invasiva, potete anche aiutare il medico a gestire un’eventuale positività al coronavirus. Se ne volete comprare uno, lo potete comprare in offerta a soli 19 euro.

In giro le farmacie faticano ad averne per tutti, molte hanno finito le scorte da settimane e ci sarà da attendere ancora un po’. Il saturimetro, come mascherine, guanti e alcool, è uno degli strumenti più utilizzati in questo periodo di pandemia e ancora oggi la richiesta è superiore all’offerta. Ma perché è così importante?

Innanzitutto, il saturimetro non permette di stabilire con quale gas è legata l’emoglobina, ma solo la percentuale di emoglobina legata: normalmente l’emoglobina lega l’ossigeno, quindi in sostanza permette di ottenere una stima della quantità di ossigeno presente nel sangue.

Normalmente un dispositivo come questo si usa nei reparti ospedalieri e sui mezzi di soccorso in quanto è un dispositivo non invasivo (cioè non è necessario eseguire manovre o analisi che penetrino nei tessuti del paziente) ed è precoce nel riconoscere l’ipossia rispetto alle condizioni di cianosi, permettendo una diagnosi di desaturazione dell’ossigeno prima di gravi complicanze.

L’ipossiemia poi, è tipica di varie malattie: ostruzioni delle vie aeree, anemia, sindrome da distress respiratorio acuto, BPCO, enfisema, malattia polmonare interstiziale, polmonite, pneumotorace, edema polmonare, embolia polmonare, fibrosi polmonare e sindrome delle apnee ostruttive durante il sonno.

Il dispositivo non è pensato per un monitoraggio su base continua, non va quindi a sostituire quello che ad esempio troviamo in sala operatoria: è piuttosto pensato per un uso domestico ed è indicato per fornire informazioni aggiuntive al proprio medico. Ed è qui che diventa importante usarne uno quando si presume il contagio o si cominciano a verificare i primi sintomi da coronavirus.

Il Sars-CoV-2 infatti attacca le vie aeree profonde e può provocare polomiti atipiche molto pericolose. A chi è in isolamento viene chiesto di monitorare a casa l’eventuale difficoltà respiratoria, un possibile preludio di un aggravamento che precede l’eventuale ricovero.

Valori sopra il 95% indicano che i polmoni stanno lavorando bene, sotto questa soglia vuol dire che c’è una ridotta presenza di ossigeno nel sangue, perciò gli scambi gassosi tra sangue e atmosfera, che hanno luogo a livello degli alveoli polmonari, non stanno avvenendo in modo normale ed adeguato. In casi come questo il paziente fatica a respirare.

Per una corretta misurazione occorre “indossare” il saturimetro sulla punta del dito, nell’orientamento corretto, per qualche minuto, in modo tale da dare il tempo di stabilizzare il monitoraggio. Se avete le mani fredde, i valori misurati potrebbero essere sballati: in tal caso, abbassate la mano verso terra per aumentare il flusso di sangue ai polpastrelli. Ricordate inoltre di non usarlo su dita con unghie finte o smalto: anche in questi casi i valori potrebbero non essere esatti.

Tornando alla promozione, se intendete acquistare un saturimetro, lo trovate su Gearbest in offerta lampo a 18,64 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.