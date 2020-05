Iliad avanza in Italia: oltre 5,8 milioni di utenti, ricavi in crescita

Coronavirus, restrizioni e blocchi non fermano la crescita di iliad che prosegue in Italia con numeri decisamente positivi: salgono a oltre 5,8 milioni gli utenti dell’operatore, mentre aumentano anche i ricavi e il numero delle installazioni di nuove antenne e impianti.

Rispetto agli ultimi dati che fotografavano la situazione a dicembre dello scorso anno, quando gli utenti iliad erano 5,3 milioni, l’incremento nell’ultimo trimestre è stato di ben 525.000 utenti. Sul fronte dei ricavi iliad registra 150 milioni di euro, una crescita del 7% rispetto al trimestre precedente. Un risultato notevole tenendo presente i blocchi per Coronavirus e anche la riduzione del 16% dei costi di terminazione entrati in vigore il primo gennaio di quest’anno.

L’operatore attribuisce anche questo successo alla formula di chiarezza assoluta e zero rimodulazioni dei propri piani, aperti a tutti e non solo per chi proviene da operatori specifici.

«In un momento particolare come quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, è stato emozionante vedere tutte le persone che lavorano in iliad mobilitate al 100% per continuare a offrire un servizio di sempre migliore qualità agli utenti che hanno scelto le nostre offerte per lavorare, comunicare e svagarsi. Questa prova ci rende ancora più determinati nel continuare a contribuire alla digitalizzazione del Paese e a rispettare la fiducia che più di 5,8 milioni di persone ci accordano».

Oltre al costante aumento degli utenti iliad fino a 5,8 milioni, prosegue l’installazione di nuove antenne e impianti per la rete proprietaria. Dall’inizio dell’anno sono stati attivati circa 900 siti, arrivando così a un totale di 2.900 impianti attivi e oltre 5.000 siti radio installati alla fine di aprile. L’obiettivo dichiarato è quello di raggiungere 5.000 siti attivi entro la fine del 2020.

