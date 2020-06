Scarica gli sfondi di macOS Big Sur e Safari in alta risoluzione

Anche il nuovo macOS Big Sur avrà un suo wallpaper predefinito e chi volesse può già scaricarlo in alta risoluzione per utilizzarlo subito e dare una rinfrescata alla scrivania di lavoro del proprio Mac. Lo abbiamo ammirato in anteprima durante la Worldwide Developer Conference 2020 di Apple di lunedì 22 giugno, e sarà disponibile non appena il sistema operativo sarà rilasciato pubblicamente in autunno, ma grazie alla beta resa disponibile agli sviluppatori, chi volesse adornare il proprio Mac con il nuovo sfondo, può farlo scaricandolo dai link che vi segnaliamo di seguito.

Le immagini, pubblicate da 9to5Mac, includono anche quelle che si potranno utilizzare come sfondo di anteprima con Safari. Quindi in tutto sono cinque gli sfondi Big Sur che si possono già usare come wallpaper del proprio Mac o, perché no, anche di iPhone e iPad. Oltre ai tre dedicati a Safari, c’è anche quello usato da Apple come sfondo di annuncio del sistema operativo Big Sur, con in bella vista un tratto di costa dell’omonima regione della California a cui fa riferimento il nome scelto per macOS 11.

E non manca certo lo sfondo dai colori pastello che virano dal blu e bianco alle tonalità più calde con giallo, arancione e rosso, per poi passare al viola e tornare al blu, che Apple ha usato come sfondo dell’iMac dal quale Craig Federighi e gli altri hanno mostrato una ad una le principali novità del sistema operativo.

Le immagini, che vi mostriamo con un’unica immagine di anteprima allegata nell’articolo, sono di forma quadrata in modo da poter essere adattate praticamente a qualsiasi dispositivo, che ne ritaglierà automaticamente la porzione in eccesso. Misurano 6.016 x 6.016 pixel e sono in altissima qualità: ciascuna pesa intorno ai 40-50 MB e anche più, valutate quindi se scaricarle sotto Wi-Fi per risparmiare i dati del vostro credito telefonico. Potete scaricare i cinque nuovi sfondi dai link seguenti:

Per quanto riguarda la WWDC 2020, abbiamo scritto un articolo riepilogativo delle novità principali che potete leggere cliccando qui. Tutti gli articoli di approfondimento sono raccolti in questa sezione del nostro sito web.