Sconti Amazon dell’8 Giugno su PlayStation, UE, GameSir, Sony, Aukey, Garmin, Sandisk

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora valide fino al 9 Giugno le offerte sui dispositivi Garmini per trekking, salute e fitness: le trovate evidenziate in questa pagina.

Le offerte Sandisk e WD in corso sono state aggiunte in fondo a questa lista.

PlayStation Plus Abbonamento 12 Mesi | Codice download per PSN – Account italiano In offerta a 41,99€ Click qui per approfondire

Ultimate Ears Boom 3 Altoparlante Wireless Bluetooth, Magic Button, Impermeabile, Batteria di 15 Ore, Raggio 45 m, senza Power Up, Nero In offerta a 109€ sconto 17% Click qui per approfondire

Catalyst Custodia per Orologio Impermeabile Apple Watch Serie 4 44mm con Cinturino in Premium Silicone Resistente agli Urti [Custodia Protettiva iWatch Resistente Apple Watch 4] – Grigio In offerta a 65,44€ sconto 15% Click qui per approfondire

GameSir Adattatore per Mouse e Tastiera per Console PS4 Tastiera e Mouse Xbox, VX AimSwitch E-Sports Combo Adattatore Tastiera e Mouse per Console Xbox One, PS4, PS3, Switch e Windows PC In offerta a 76,49€ sconto 15% Click qui per approfondire

Sony NP-FW50 RAVPower Doppio Caricatore con 2 Batterie di Ricambio da 1100mAh 2 pezzi, Compatibile con Serie Sony a6000 a6300 a6500 NEX SLT Cyber-shot DSC Alpha – Bianco In offerta a 28,89€ sconto 15% Click qui per approfondire

Adattatore USB C a USB 3.0 RAVPower Adattatori Tipo C a Micro USB Connettore [ 3 pack ] per Galaxy S8 S8+, MacBook, Nintendo Switch, LG G5, Pixel, Nexus 6P 5X e Altri Dispositivi di Type-C In offerta a 7,64€ sconto 15% Click qui per approfondire

Presa Intelligente Wifi Compatibile con Alexa Echo, Google Home e IFTTT, SLITINTO Mini Smart Plug con App Controllo Remoto, Temporizzazione,Monitor Energetico, Non è Necessario Hub, 16A – 2 Pcs In offerta a 20,39€ sconto 15% Click qui per approfondire

LOFTer Lampadina WiFi E14 Domotica Lampadina Alexa Echo e Google Home Smart Bulb RGB 7W Lampada Smart e Intelligente, Compatibile per Dispositivo iOS e Android [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 14,44€ sconto 15% Click qui per approfondire

Mpow [2 Pezzi] Custodia Impermeabile Smartphone, IPX8 Sacchetto Impermeabile per Cellulare Fino a 6.5 Pollici, Smartphone Waterproof per iPhone XS/X/XR/8/8 Plus/Galaxy S10/S9/S8/Mate 20/P30/P20 – In offerta a 6,79€ sconto 24% Click qui per approfondire

TURATA Bici Borse Bicicletta Telaio Anteriore Borsa Impermeabile Manubrio Ciclismo Top Tubo Pannier Touch Screen Visiera Solare Portacellulare Grande capacità Adatto per telefoni sotto 6.5 Pollici In offerta a 13,49€ sconto 21% Click qui per approfondire

AUKEY Cuffie Bluetooth, Key Series Auricolari Bluetooth 5 con Hybrid Dual Driver, aptX Low Latency, IPX6 Impermeabile, 8 Ore di Riproduzione, Microfono Incorporato, per iPhone, Huawei, Samsung In offerta a 67,99€ sconto 15% Click qui per approfondire

AUKEY Caricabatteria Solare 21W con 2 Porte USB, Pannello Soalre per iPhone X/ 8/ 7/ 6s, Samsung S8/ S8+, iPad, LG, Nexus ecc. In offerta a 43,99€ sconto 20% Click qui per approfondire

Hub USB3.0 motorizzato, APANAGE 11 Porte USB Hub (7 Porte di Trasferimento Dati ad Alta Velocità + 4 Porte di Ricarica Intelligenti) con Singoli Interruttori on/off e Alimentatore da 48W per Laptop PC In offerta a 29,97€ sconto 23% Click qui per approfondire

AUKEY Lampada da Terra a LED 9W, Piantana non Sforza la Vista, Lampada Touch con Regolazione Continua, Illuminazione Bianca Naturale per Rilassarsi, Leggere e Lavorare [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 25,49€ sconto 15% Click qui per approfondire

Action Cam 4K Crosstour WIFI Macchina Fotografica Subacqueo 170°Grandangolare 2.0 Pollici con Due Batterie 1050mAh e Kit di Accessori di Montaggio In offerta a 31,99€ sconto 20% Click qui per approfondire

Western Digital My Passport SSD Unità SSD Portatile Esterna da 1 TB In offerta a 179,90 €

fino 6/16/19 23:59

Sandisk Extreme Pro Scheda di Memoria Sdxc da 256 Gb, Velocità di Lettura Fino a 170 MB/S, Classe 10, U3, V30 In offerta a 89,99 €

fino 6/16/19 23:59

SanDisk Extreme SSD Portatile 2 TB, Velocità di Lettura fino a 550 MB/s In offerta a 373,32 €

fino 6/16/19 23:59

SanDisk Plus Unità SSD Interna da 2.5″, 1 TB, SATA III In offerta a 133.70 €

fino 6/16/19 23:59

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 64 GB con Velocità fino a 130 MB/sec In offerta a 18,21 €

fino 6/16/19 23:59

SanDisk Extreme 128GB, Scheda di Memoria SDHC Classe 10, U3, V30, velocità di lettura fino a 90 MB/sec In offerta a 47 €

fino 6/16/19 23:59

SanDisk Extreme Plus Scheda di Memoria microSDXC da 64 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 26,49 €

fino 6/16/19 23:59

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

