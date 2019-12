Sconti Amazon: iPhone 8 64 GB a 469 €; iPhone 8 Plus 256 GB a 698 €

iPhone 8 questa sera scende al prezzo minimo dal Black Friday: 469 euro, invece che 549 euro da listino Apple quindi 80 euro meno del prezzo Apple. Se invece volete un iPhone 8 Plus trovate ad un prezzo molto conveniente la versione da 256 GB: 698 euro.

iPhone 8 è quasi inutile da presentare. È in commercio ormai da due anni; venne infatti lanciato nel 2017 assieme ad iPhone X. Rispetto ad iPhone 7 che lo precedette iPhone 8 presenta numerosi punti di vantaggio: è molto simile ad un iPhone X da cui si distingue essenzialmente per lo schermo LCD di dimensioni inferiori, la singola fotocamera e per la mancanza di Face ID. Ecco le sue specifiche

Display Retina HD da 4,7″ con True Tone (oppure 5,5 pollici nella versione Plus)

Resistenza a polvere e acqua di grado IP67 (profondità massima di 1 metro fino a 30 minuti)

Fotocamera da 12MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e registrazione video 4K

Videocamera FaceTime HD (foto da 7MP) con Retina Flash

Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

A11 Bionic con Neural Engine

Ricarica wireless (con i caricabatterie Qi)

Alla cifra proposta da Amazon, sia iPhone 8 che iPhone 8 Plus rappresentano un ottimo affare. Offre alcune peculiarità come il Touch ID che ad alcuni utenti potrebbero risultare maggiormente graditi delle innovazioni introdotte successivamente e in più è molto tascabile di un iPhone 8 Plus e anche di altri modelli più recenti, inclusi iPhone XR e iPhone 11. Infine non si deve dimenticare che nonostante abbia una certa anzianità di servizio, il fatto che sia ancora in commercio ne garantisce una longevità molto prolungata.

Per quanto riguarda il prezzo non si deve dimenticare che iPhone XR, il più economico dei più recenti iPhone da 64 GB, costa 739 euro (anche se in sconto si trova attualmente spesso ad un centinaio di euro in meno). iPhone 7 che è quasi sparito dai negozi costa nella versione da 32 Gb un prezzo paragonabile a quello richiesto da Amazon per iPhone 8. Per questa ragione, se volete risparmiare, iPhone 8 a 469 euro è attualmente un affare da tenere in elevata considerazione.

iPhone 8 Plus da 256 Gb è sicuramente un altro ottimo affare. Questo taglio di memoria non c’è più, ma l’hardware (che si distingue essenzialmente per il modello da 4,7 pollici per il display da 5,5 pollici e la doppia fotocamera) è lo stesso dei modelli ancora in commercio (da 64 e da 128 GB) e ha un prezzo di solo una ventina di euro più alto di quello di un iPhone 8 Plus da 64 GB. In più attualmente il più economico degli iPhone da 256 Gb costa 1009 euro, quindi se vi serve un telefono con ampia capacità di memoria al miglior prezzo possibile, questa è una scelta da tenere in elevata considerazione.

