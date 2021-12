Sconti fino al 46% su Keter, accessori e arredi in resina per rendere smart lo spazio in casa e fuori

Una casa smart non si ottiene soltanto con l’automazione e l’elettronica ma anche con accessori e arredi che permettono di utilizzarne anche il più piccolo spazio sia dentro che fuori per tenere in ordine, custodire, proteggere tutto il nostro patrimonio di oggetti, utensili, e pure arredi che devono essere sempre pronti per l’uso o stare al riparo dell’intemperie.

Keter è un marchio notissimo, distribuito anche nei grandi punti vendita del fai da te che da tempo è presente anche su Amazon e che ha un vastissimo catalogo di armadi, bauli, casette e sistemi di stoccaggio che, grazie alla resina con cui sono realizzati, possono essere collocati in casa, in balcone, in terrazzo o in giardino senza problemi.

Allo stesso modo in resina sono realizzati anche i complementi d’arredo da giardino in grado di resistere al cattivo tempo senza scoloririrsi o deteriorarsi per anni e anni.

Molti di questi prodotti sono in sconto fino al 20 Dicembre su Amazon con risparmi elevati che possono superare anche il 40%. Abbiamo fatto una selezione di quelli più convenienti per i lettori di Casaverdesmart.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Keter Porta Attrezzi da Giardino, Store it out Midi Colore Beige, 133cm x 82cm x 24cm In offerta a 118,15 € – invece di 149,00 €

sconto 21% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Keter Jaipur ALLIBERT Lettino/Sdraio in Rattan, Grafite, 58 x 187.5 x 29 cm In offerta a 66,22 € – invece di 94,90 €

sconto 30% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Keter Tavolo da Esterno Julie – Tavolo da Giardino Adatto Per 6 Persone 147X90X74,5H – Cappuccino In offerta a 91,22 € – invece di 109,90 €

sconto 17% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Keter Julie Double – Tavolo allungabile da esterno, Con finitura effetto legno spazzolato, Grafite In offerta a 165,95 € – invece di 199,90 €

sconto 17% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Keter Emily Lounge Set, Mobili da Giardino Superficie Liscia con Divano 2 Posti 2 Sedie e Tavolino, Grafite In offerta a 142,07 € – invece di 189,90 €

sconto 25% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Keter California Tavolo da Esterno in Rattan 68 X 69 X 35 Centimetri, Grafite In offerta a 69,25 € – invece di 89,90 €

sconto 23% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Keter California Divano da Giardino 2 Posti, Divano in Rattan Cuscino Incluso Color Grafite In offerta a 193,12 € – invece di 249,90 €

sconto 23% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Keter Cassapanca Eden Storage Bench con Capacità di 265 Litri in Resina, Resistente agli Agenti Atmosferici, Colore Beige/Marrone, 140 x 60 x 84 cm In offerta a 131,90 € – invece di 159,00 €

sconto 17% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Keter Baule Samoa Cassapanca da Esterno 116,4×44,7×57 cm in Resina Antracite In offerta a 41,42 € – invece di 49,90 €

sconto 17% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Keter Baule da esterno Pool Box In Resina capacità 570 Litri, Bianco, 155 x 72.4 x 64.4 centimetri In offerta a 185,09 € – invece di 249,90 €

sconto 26% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Keter Baule Denali Grigio 540 Lt In Resina Cm 151.7X72.5X70 H In offerta a 203,91 € – invece di 239,90 €

sconto 15% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Keter Baule Kentwood in Resina con Effetto Legno, Coperchio con Portata 250 kilogrammi, Colore Marrone In offerta a 110,42 € – invece di 129,90 €

sconto 15% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Keter Baule da Esterno Samoa con Effetto Legno, 116,4×44,7×57 Centimetri Marrone In offerta a 41,42 € – invece di 49,90 €

sconto 17% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Keter 14647255 Baule, Marrone, 155×72.4×64.4 cm In offerta a 165,61 € – invece di 219,90 €

sconto 25% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Keter Armadio Alto Titan con Ripiani Regolabili, Grigio, 80 x 44 x 182 cm In offerta a 84,52 € – invece di 139,99 €

sconto 40% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Keter Armadio Titan Multispace con 8 Ripiani Regolabili 80 x 44 x 182 cm In offerta a 99,77 € – invece di 149,99 €

sconto 33% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Keter Armadio Basso Gulliver Xl con 2 Ripiani Regolabili, Beige, 80 x 44 x 100 cm In offerta a 53,87 € – invece di 74,90 €

sconto 28% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Keter Armadio in plastica Stilo basso con ripiani regolabili, 68 x 39 x 90 centimentri In offerta a 32,27 € – invece di 59,99 €

sconto 46% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Keter Armadio Portascope Jolly Adatto sia per Interno ed Esterni, Bianco/Grigio, 68 x 39 x166 centimetri In offerta a 56,80 € – invece di 66,90 €

sconto 15% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

KETER Armadio Alto Stilo 3 Ripiani Regolabili, Grigio, 68 x 39 x 173 cm In offerta a 49,22 € – invece di 89,99 €

sconto 45% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Keter Logico XL Basso 2 Ripiani Regolabili – 89X54X93H Grigio In offerta a 67,61 € – invece di 89,90 €

sconto 25% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Keter Bidone Rockford per Rifiuti Ottimale per Uso Esterno e Raccolta Differenziata, Grigio, 41 x 41 x 87.5 cm In offerta a 67,92 € – invece di 84,90 €

sconto 20% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire