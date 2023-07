Prime Day, sconto a 17,99 € per ciabatta B-Ticino da scrivania con prese USB-A

In occasione del Prime Day potete mettere sulla vostra scrivania un’eccellente presta multipla che vi libera dalla schiavitù di cavi lunghi e di scomode escursioni sotto la scrivania. Si tratta della BTicino S3711GU, un accessorio che costa solo 17,99€

Questa ciabatta ha il pregio di essere compatta e multifunzione. Offre due prese italiane con terra centrale una schuko e due prese USB-A. Ecco le caratteristiche presentate da Amazon

Due prese USB, peer ricaricare due oggetti contemporaneamente, per esempio smartphone e tablet, sfruttando una corrente massima di 2,1 ampere ripartita sui dispositivi collegati

1 presa tedesca schuko p30: può supportare una corrente massima di 16a; consente anche l’inserimento di spine piatte da 10a

2 prese bipasso p17/11: supportano una corrente massima di 16 ampere (10/16a)

Cavo lungo 2 metri con spina 16 ampere

Classe di efficienza energetica: a

Colore: nero antracite

La presa nasce per essere messa sulla scrivania. Ha due piedini biadesivi per restare ben fissa nella posizione dove la andrete a mettere. La spina è di tipo antistrappo.

Questa ciabatta elettrica normalmente costa 27,99 euro ma oggi in occasione del Prime Day la pagate 17,99 €

