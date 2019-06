Sconti su eBay, meno 20% su smartphone Xiaomi, informatica, fotografia, videogiochi e altro ancora

Su eBay una promo da non farsi sfuggire, con lo sconto del 20% su un vasto catalogo di oggetti provenienti da alcuni venditori selezionati. Tra gli acquisti più interessanti segnaliamo gli smartphone Xiaomi, che si acquistano con uno sconto netto fino a 50 euro. Tra tutti, Xiaomi Mi 9 a 345 euro.

A questa pagina troverete diversi oggetti con possibilità di ottenere lo sconto del 20%. Ottenere lo sconto è facile: è sufficiente inserire il codice promozionale PROMO19 direttamente nel carrello. Verrà applicato uno sconto del 20%, fino ad un massimo di 50 euro, valido solo per un utilizzo.

La promozione sarà valida fino alle ore 17:00 del 10 giugno, e sarà valida solo per gli oggetti venduti da xiaomiitalystore, xiaomi-authorized-italy, wishingtree55, techgroup11, t-dimension10, puppyoo_eu_officialstore, proscenicdirectsales, peek_a_boo321, mmoga_ltd, kachashop, eglobalcentral-gb, bubblelunashop, bigbig-channel, e per le categorie di oggetti presenti in Telefonia fissa e mobile, Informatica, TV audio e video, Videogiochi e console, Fotografia e video.

Xiaomi Mi 9

Tra gli sconti principali segnaliamo, anzitutto, lo Xiaomi Mi 9, terminale top di gamma della casa cinese, con Snapdragon 855, 6GB di RAM e reparto multimediale d’eccezione con tripla camera posteriore, con sensore principale da 48 MP. E’ un top di gamma a tutti gli effetti, che non teme assolutamente rivali. Potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo.

Per acquistarlo a 345,99 euro è sufficiente inserire il codice PROMO19 nel carrello prima di finalizzare l’acquisto. Clicca qui per acquistarlo.

Redmi Note 7

Altro acquisto assolutamente consigliato è il Redmi Note 7 di Xiaomi, che con il codice sconto si acquista a poco più di 117 euro. Un prezzo imbattibile. Sottile e con maxi schermo da 6,3” con risoluzione 2.340 x 1.080 pixel in formato 19,5:9, mette a disposizione persino una doppia fotocamera. Quella principale con sensore Samsung da ben 48 megapixel assistita da un sensore da 5 megapixel impiegato per raccogliere informazioni sulla profondità.

Clicca qui per acquistarlo, sempre in sconto con il codice PROMO19.

iPad 2018

In sconto anche l’iPad 2018, che con il codice sconto viene a costare 234 euro. Nella nostra recensione lo abbiamo definito come il vero iPad Pro. Esteticamente propone il suo look classico che continuerà a funzionare per molti anni ancora, mentre dal punto di vista tecnico questo iPad, internamente, è sostanzialmente assimilabile all’iPhone 7, almeno per il nucleo: stesso chip A10 Fusion con architettura a 64 bit e coprocessore M10 integrato, Touch ID, Giroscopio a 3 assi, Accelerometro, Barometro, Sensore di luce ambientale e Batteria integrata ricaricabile ai polimeri di litio che permette, teoricamente, fino a 10 ore di di navigazione in Wi‑Fi o di operatività con le App (9 ore nel modello 4G, in navigazione mobile).

Clicca qui per acquistarlo a 234 euro con codice PROMO19.

Per gli amanti della fotografia segnaliamo, invece, questa pagina, dove il catalogo è ricco di macchine fotografiche Nikon, Canon e Sony, con relativi obiettivi, tutte in sconto del 20%, fino ad un massimo di 50 euro, grazie al coupon PROMO19. Ricordiamo che basta metterle nel carrello, inserire il codice sconto, e finalizzare l’acquisto.