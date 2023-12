Apple Magic Keyboard, Mouse e Trackpad con USB-C in primavera

La Magic Keyboard, il Magic Mouse e la Magic Trackpad – nelle varianti con incluso di serie il connettore USB-C – arriveranno in primavera, versioni che permetteranno di dire addio a quelle con il cavo da USB-C a Lightning per il collegamento e la ricarica tramite la porta USB-C del computer.

A riferirlo è l’utente “Instant Digital” del social cinese Weibo, affermando che tutti e tre i dispositivi in questione arriveranno in primavera. Non è chiaro se l’unica modifica sarà il connettore USB-C di serie; questi dispositivi non sono aggiornati dal 2015 (se si escludono revisioni minori come ad esempio il cavo intrecciato) e le varianti riservate agli iMac 24”, accompagnati da tastiera, mouse e trackpad in colori coordinati. Apple ha anche presentato una Magic Keyboard wireless con il Touch ID ad aprile 2021 in occasione dell’introduzione degli iMac con chip M1.

Il Magic Mouse wireless vanta ricarica di lunga durata (la batteria integrata permette di usare il mouse anche per più di un mese prima di doverlo ricaricare) ma quello che molti utenti vorrebbero è un miglior sistema di ricarica (attualmente è necessario collegare un’estremità del cavo Lightning a un caricabatterie o a una fonte di energia e l’estremità libera del cavo Lightning alla porta nella parte inferiore del mouse) che consenta l’uso del dispositivo anche durante il caricamento.

Tutti i nuovi accessori che Apple presenterà dovranno per forza integrare la porta di ricarica USB-C, in seguito alla direttiva della Commissione europea che ha deciso che le porte di ricarica USB-C devono essere formato standard per tutti gli smartphone, i tablet, le videocamere, le cuffie, gli altoparlanti portatili, le console portatili per videogiochi e accessori vari.

Dal 2009 la Commissione stava cercando di limitare la frammentazione del mercato delle interfacce di ricarica per telefoni cellulari e dispositivi analoghi, iniziative che avevano tuttavia portato solo a sistemi volontari che non erano giuridicamente vincolanti.

In seguito a una richiesta della Commissione, i principali produttori di telefoni cellulari hanno convenuto di firmare un memorandum d’intesa sull’armonizzazione dei caricabatteria per i telefoni cellulari e altri dispositivi e USB-C è ora di fatto lo standard di riferimento per la ricarica.

Ricordiamo che Mark Gurman aveva previsto il lancio di Magic Keyboard, Magic Mouse e Magic Trackpad con USB-C al posto di Lightning nella presentazione Apple del 30 ottobre dei nuovi iMac e MacBook M3 ma questi accessori non sono arrivati.