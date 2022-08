Sconti Xiaomi su eBay: ecco il coupon per risparmiare il 20%

Quando si parla di prodotti Xiaomi è davvero una festa per gli amanti della tecnologia. Ancor di più quando ci sono coupon che permettono di acquistare smartphone e tanto altro ancora a prezzi scontati. Ecco il coupon che vi farà risparmiare il 20% su una ricca selezioni di smartphone, smartband, periferiche smart per la casa e monopattini.

Un nuovo codice su eBay, che vi mostriamo di seguito, sconta del 15%, e fino a 75 euro, tantissimi prodotti Xiaomi, tra smartphone, TV, prodotti per la casa, monopattini, e chi più ne ha più ne metta. Il codice XIAOMIFESTAGO22 del valore del 20% è valido su tutti i prodotti presenti direttamente a questo indirizzo.

E’ possibile utilizzarlo fino a due volte, così da ottenere uno sconto massimo per utente fino a 150 euro. Il coupon è valido per tutti i prodotti presenti su questa pagina. Per usufruire dello sconto sarà sufficiente cliccare sull’oggetto che volete acquistare, aggiungerlo al carrello e inserire nel carrello il codice sconto XIAOMIFESTAGO22.

Tra i tanti prodotti in sconto segnaliamo i Redmi Note 11 e 11S. si tratta di due smartphone di ultima generazione, che condividono molte caratteristiche e all’apparenza risultano anche simili. Anzitutto, entrambi i terminali sono dotati di un display FullHD+ da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

La differenza sotto scocca è relativa al processore. Ed infatti, mentre il Redmi Note 11S è alimentato dal processore MediaTek Helio G96, il Redmi Note 11 è equipaggiato con il SoC Snapdragon 680. Entrambi i telefoni includono una batteria da 5.000 mAh, con ricarica cablata rapida da 33 W. Grazie al coupon sopra menzionato potrete risparmiare il 20%, quindi Redmi Note 11 costerà solo 181 euro, mentre il modello 11S costerà appena 200 euro.

Altri prodotti in sconto includono il tablet Xiaomi Pad 5, uno dei migliori tablet in Ambito Android, che anche dal punto di vista del design strizza l’occhio agli ultimi tablet della Mela. In sconto anche la regina delle smartband, la Xiaomi Mi Band 7, che grazie allo sconto passa da oltre 70 euro a circa 56 euro.

Ancora in offerta anche i terminali della serie Redmi Note 10.

Redmi Note 10S propone uno schermo AMOLED da 6,43 pollici, con risoluzione FHD+, vanterà connettività 4G, WiFi 5, Bluetooth, NFC, senza dimenticare il jack cuffie da 3,5mm. La camera anteriore è da 13MP, con apertura f/2,45. Invece, Redmi Note 5G ha nel supporto al 5G il suo principale elemento di differenziazione rispetto all’intera linea. In questo caso il dispositivo monta un processore Dimensity 700, e un DotDisplay da 6,5 pollici AdaptiveSync con refresh rate a 90Hz (che si adatta a 30, 50 o 60Hz) ma con tecnologia LCD. La fotocamera principale sul retro, invece, è di 48MP. La batteria è da 5.000mAh con ricarica rapida a 18W.

In questo caso il modello 5G lo portate a casa a 152 euro, mentre il modello 10 S costerà appena 183 euro.

Questi, e molti altri prodotti in sconto, si acquistano a partire da questo indirizzo. Affrettatevi, perché l’offerta, sebbene sia partita oggi 18 agosto, è valida salvo esaurimento sconto e in passato sappiamo che questi prodotti sono andati subito esauriti.