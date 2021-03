Sconto a 42,99 € per il caricabatterie da 90W che va al posto di tutti gli altri

Un alimentatore con la massima potenza utile per il mondo Apple a solo 42,59 euro. L’offerta, ghiottissima, è quella sull’Aukey Omnia, un caricabatterie da ben 90W con tre porte che potete comprare a questo prezzo grazie ad un codice sconto.

Aukey Omnia appartiene all’ultima generazione dei caricabatterie della casa cinese. È basato sulla tecnologia GaN che permette di realizzare alimentatori molto piccoli e potenti. Nel caso specifico siamo di fronte ad un accessorio del 20% più piccolo del caricabatterie Apple da 87 W e offre un risparmio del 40% di energia in meno. Questo nonostante abbia tre prese in tutto di cui due USB-C. Usando una delle due, come accennato, avremo una potenza utile a caricare un MacBook Pro 16″, quindi praticamente il più “esoso” in fatto di energia dei Mac. Collegando alla seconda porta un iPhone avremo 18W per il telefono mentre la seconda continuerà a dare energia per una ricarica di un MacBook di qualunque taglia (incluso il 16″ che si ricaricherà in maniera solo un po’ meno veloce). La terza porta è una porta USB tradizionale utile per qualunque altro dispositivo di precedente generazione.

Quello che vi segnaliamo è attualmente uno dei più potenti e flessibili caricabatterie sul mercato, sicuramente è il più economico grazie ad un coupon sconto che ne riduce il prezzo da 70,99 a 42,99 euro.

Click qui per comprare