In arrivo il 50 mm / F1.8 per LUMIX S, obiettivo leggero a focale fissa

L’obiettivo LUMIX S 50 mm F1.8 è formato da 9 lenti suddivise in otto gruppi. Oltre a una lente ED (Extra-low Dispersion) e una UHR (Ultra-High Refractive Index), sono comprese anche tre lenti asferiche che migliorano la definizione dell’immagine e realizzano effetti bokeh – due vantaggi comuni a tutti gli obiettivi F1.8 della serie. La lente ED, invece, permette di annullare le aberrazioni cromatiche. L’obiettivo ha un diaframma ad apertura circolare a 9 lamelle che crea cerchi perfetti nelle aree di sfondo sfocate dei filmati girati con un’ampia apertura.

Il 50 mm F1.8 si presta a un’ampia varietà di soggetti, dai ritratti ai paesaggi, ed è utile anche nelle riprese, perché elimina l’apparente effetto zoom quando si varia la distanza di fuoco – il cosiddetto focus breathing, tipico degli obiettivi intercambiabili. Il meccanismio, secondo il produttore, assicura filmati di qualità professionale, assistito anche dall’apertura a micro-incrementi per un cambio di esposizione fluido.

Con un formato compatto e un di soli 300 g, LUMIX S 50 mm F1.8 è indicato come “compagno ideale” per qualsiasi avventura fotografica. Solido e resistente alla polvere e agli schizzi, progettato pe l’uso anche in condizioni proibitive, ad esempio a una temperatura di -10 °C.

LUMIX S-S50 sarà commercializzato nel mercato italiano a partire da Luglio ad un prezzo suggerito al pubblico di 479 €. Attualmente sono in corso di sviluppo due nuovi obiettivi F1.8 da 24 mm e 35 mm che andranno a completare la serie LUMIX S.