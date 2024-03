Offerte di primavera, il 3-in-1 Anker che carica tutto certificato Magsafe a 123,99€

Avete sicuramente sentito parlare di caricabatterie 3-in-1 e avete anche sentito parlare di caricabatterie 3-in-1 compatibili Magsafe, ma in circolazione è difficile trovare qualche cosa di simile a Cube di Anker, uno dei prodotti in offerta per la giornata degli sconti di primavera che oggi pagate solo 123,99€.

Quello di cui parliamo è un prodotto certificato Magsafe, tanto da essere in vendita anche su Apple Store on line. È quindi in grado, prima di ogni altra cosa, di ricaricare in wireless un iPhone a 15W cosa che i semplici caricabatterie magnetici non sono in grado di fare.

Oltre a questo si distingue per il design pieghevole e compatto che lo rende perfetto per un viaggio o per le situazioni dove lo spazio è importante. Oltre ad iPhone ricarica anche un Apple Watch con una piattaforma estraibile e gli Airpods o qualunque altro dispositivo di dimensioni comparabili.

Il supporto magnetico per iPhone è inclinabile a piacere fino a 60°. Può quindi essere usato anche come dispositivo per la ricarica notturna di iPhone con la funzione StandBy.

Nella confezione ci sono anche un caricabatterie da 30 W e un cavo di ricarica USB-C da 150 cm a USB-C.

Il prezzo di questo accessorio sarebbe di 160€. Ma in occasione degli sconti di primavera lo comprate a 123,99€

Le altre Offerte di Primavera 2024

