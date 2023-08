Il miglior cavo Lightning USB-C di sempre oggi è in sconto a 16,99 €

Più volte vi abbiamo proposto cavi Lightning USB-C in sconto ma oggi trovate in offerta il migliore di sempre: il cavo Anker PowerLine III Flow che costa 16,99€

Sentiamo già i vostri pensieri. Come mai questo cavo costa tre volte il prezzo di un medio cavo Lightning USB-C e deve essere considerato un affare? Perché semplicemente si tratta del migliore, come detto, cavo Lightning di tutti i tempi

Il cavo è caratterizzato da un rivestimento in gel di silice, straordinariamente morbido ma anche resistente, che è qualche cosa di unico. È flessibilissimo, perfetto per essere avvolto e messo in borsa senza nessun problem di grovigli. Diventa anche molto compatto ed è molto piacevole al tatto.

Ha una durata pari a 25.000 piegature. In più è impossibile da aggrovigliare. In alternativa ad un prezzo ridotto date un’occhiata al Powerline+ II, il più classico dei cavi di Anker. Vanta una durata 30 volte superiore rispetto ai cavi normali. Ha dimostrato di resistere a 30.000 sollecitazioni alla piegatura in ambiente di laboratorio ed è certificato MFi, questo garantisce che i dispositivi Apple vengano caricati in modo sicuro, alla massima velocità possibile.

Di questo cavo possiamo solo dire tutto il bene possibile. È il nostro cavo preferito, quello che usiamo tutti i giorni esattamente in questa versione, quella da 180 cm, perfetta per un uso comodo in tutte le situazioni.

Lo sconto a 16,99 € a nostro giudizio è un affare da prendere al volo. In passato non l’abbiamo mai visto scontato e anche a prezzo pieno sarebbe da comprare senza pensarci troppo

Click qui per comprare Anker PowerLine Flow III a 16,99 € 180 cm invece che 19,99 €