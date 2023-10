Solo 249€, per DJI Mic, microfoni wireless perfetti per youtuber, vlogger e giornalisti

Se siete un vlogger, uno Youtuber, amate andare su TikTok oppure un giornalista che deve registrare anche audio, ecco qui a soluzione: il set di due microfoni Lavalier wireless di DJI Mic che per la prima volta vanno in sconto a 249€.

Di questa soluzione abbiamo presentato una completa recensione che vi invitiamo a leggere. In quel contesto vi diamo tutti i riferimenti, i dati tecnici e la nostra opinione su DJI Mic. Anticipiamo che siamo convinti che si tratti di un prodotto eccellente e per capire perché dovreste leggere la prova.

In sintesi vi diciamo che difficile trovare qualche cosa di così flessibile, potente e di qualità paragonabile nell’acquisizione di audio. I due microfoni da bavero sono accompagnati di tutto quel che serve incluso un ricevitore che si può collegare sia via USB-C che via Lightning che alle fotocamere.

Un altro aspetto rilevante è che i microfoni hanno anche la possibilità di registrare internamente e di collegare altri microfoni esterni. Il sistema ha un’autonomia di 5 ore. La custodia ha una batteria interna che si ricarica in due ore e 40 minuti e può ricaricare i tre dispositivi (due microfoni e ricevitore) per due volte.

Per il monitoraggio ci sono piccoli schermi OLED, nella confezione ci sono le protezioni antivento, le necessarie clip e tutta la struttura è molto robusta,.

In sintesi, DJI Mic è una soluzione più che adatta per i vlogger e YouTuber che desiderano potenziare la loro resa audio o per chiunque stia registrando podcast o interviste. Il costo di listino di 329 € a cui è avvenuto il lancio di questo set era onesto ma oggi lo potete comprarea 249€, risparmiandone 70 €. È il prezzo migliore che ha avuto.

