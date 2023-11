Huawei terremota le elettriche con Luxeed S7, la Model S per il popolo

Con una sola carica, Luxeed S7 può percorrere più di 700 chilometri: è uno dei dettagli appena trapelati sulla nuova berlina della controllata Huawei, che per dimensioni e caratteristiche si pone sullo stesso piano della Tesla Model S, pur tuttavia godendo di un prezzo nettamente più basso.

In poche settimane dall’annuncio l’auto – dicono – ha raccolto oltre 10.000 preordini, e i numeri crescerebbero di giorno in giorno. D’altronde costa poco più di 35.000 dollari (poco meno di 32.000 Euro col cambio attuale), quasi un terzo rispetto ai 96.000 Euro della Model S, con la quale il capo di Huawei Automotive, Richard Yu, tende a paragonarla per un confronto di mercato.

Cosa c’è di nuovo

I due veicoli infatti variano di pochi millimetri nelle loro dimensioni complessive, e nel caso di S7 parliamo di 215 chilometri di autonomia con una ricarica di cinque minuti, chilometri che diventano 430 se triplichiamo questi tempi di ricarica.

L’allestimento più costoso della S7 – dicono – sarebbe in grado di raggiungere gli 855 chilometri di autonomia con una sola carica. Questi numeri tuttavia andrebbero ridimensionati visto che sono raccolti col metodo cinese CLTC, che in genere sovrastima di un 15-25% rispetto all’europeo WLTP; diciamo quindi che con l’allestimento Max RS di cui sopra, l’autonomia si aggira intorno ai 650-720 chilometri, un dato che nonostante tutto rimane comunque impressionante rispetto a quanto si può ottenere oggi sul mercato.

Huawei descrive la Luxeed come un’equivalente della BMW e spera di poter attirare potenziali clienti nel mercato cinese delle auto di lusso, grazie anche al prezzo piuttosto basso.

Dagli annunci odierni si apprende anche che tutti gli allestimenti ad eccezione del Pro sono dotati di scanner LiDAR e chi ne ordina una entro fine anno riceverà gratuitamente optional per un valore complessivo di 7.750 $, compresi gli ADAS 2.0 di Huawei.

Quando arriva

Ad oggi in Cina sono state preordinate più di 20.000 auto Luxeed S7: le consegne però non inizieranno prima dell’anno nuovo.