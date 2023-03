Dji Mini 3 in versione Fly More Combo con nuovo radiocomando, solo 852 €

Se siete tra coloro che hanno cercato il Dji Mini 3 e lo volete nella versione più completa, siete fortunati perchè oggi lo trovate al prezzo minimo di sempre: 852 € per il Fly More Combo con il radicomando DJI RC.

DJI Mini 3 è la versione “economica” del DJI Mini Pro. Ha la stessa forma del Pro ma rappresenta una via intermedia tra il nuovo ed accessoriatissimo (e costoso) modello lanciato qualche mese fa e il vecchio Mini 2. In particolare che un’autonomia superiore al 2 e una fotocamera superiore ma manca del grande punto di forza del Pro: i sensori multidirezione.

Restano tutti i pregi dei DJI Mini: tra cui il peso di 249 grammi, che gli permette di essere pilotato senza patentino, svolge riprese aeree in 4K, stabilizzate tramite gimbal meccanico a tre assi e i suoi sensori di posizione e visione precisi l’aiutano a mantenere uno stazionamento preciso.

Segnaliamo livello di fotocamere, propone sensori da 1/2.3 pollici, capaci di scattare foto a 12 MP (apertura f/1.7) e registrare video ad una risoluzione massima di 4K/30fps @100 Mbps. In più, le immagini possono essere salvate in JPEG standard e RAW, permettendo anche agli utenti più esperti di modificare i montaggi successivamente. Filmati fluidi e foto non mosse sono ora possibili grazie allo stabilizzatore a 3 assi leader del settore, che compensa il movimento del drone, il vento e molto altro.

La versione in offerta è la Fly More Combo, che contiene anche tre batterie, eliche sostitutive, la stazione di ricarica, insieme alla pratica borsa per il trasporto. Il vero punto di forza di questo bundle è il nuovo telecomando RC DJI che offre uno schermo da 5,5pollici FHH con una luminosità di 700 nit. Grazie ad esso non si deve ricorrere allo smartphone ma si collega direttamente al drone.

Il costo del bundle sarebbe di 958 € ma con l’offerta lo pagate solo 852 €.