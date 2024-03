Annunciato il sequel del film basato sul mondo di Super Mario Bros.

Illumination e Nintendo hanno annunciato che è in corso la produzione di un nuovo film animato basato sul mondo di Super Mario Bros.

Si prevede che il nuovo film animato basato sul mondo di Super Mario Bros. uscirà il 3 aprile 2026 negli Stati Uniti e in molti altri paesi del mondo – in determinati paesi uscirà durante il mese di aprile.

Il film sarà prodotto da Chris Meledandri, Fondatore e Ceo di Illumination e da Shigeru Miyamoto, Direttore rappresentativo e Fellow di Nintendo, scritto da Matthew Fogel e diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic. Sarà finanziato congiuntamente da Universal Pictures e Nintendo e distribuito nei cinema di tutto il mondo da Universal Pictures.

“Aaron Horvath e Michael Jelenic e i talentuosi artisti degli Illumination Studios Paris, che hanno dato vita al Regno dei Funghi in Super Mario Bros. Il Film, sono stati impegnati nello storyboarding delle scene e nello sviluppo delle scenografie per le nuove ambientazioni” ha dichiarato Chris Meledandri, CEO di Illumination, in un video pre-registrato.

Non sono stati indicati dettagli; Miyamoto ha riferito che indicherà altre informazioni non appena sarà in grado di farlo, dichiarando genericamente che “stiamo pensando di ampliare ulteriormente il mondo di Mario”.

Illumination, fondata da Chris Meledandri nel 2007, è uno dei principali produttori nel settore dell’intrattenimento di film animati, tra cui Cattivissimo me e The Super Mario Bros Movie, Lorax – Il guardiano della foresta e Il Grinch, entrambi dalle storie di Dr. Seuss, Pets – Vita da animali e Sing. Illumination ha stretto con Universal Pictures una partnership esclusiva per il finanziamento e la distribuzione. Il prossimo film di Illumination è Cattivissimo me 4, che uscirà il 3 luglio 2024.

Il precedente film, ha battuto tutti record al botteghino nella categoria dei film tratti da videogiochi.