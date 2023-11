Offerta Flash, iRobot Roomba Combo j7 al minimo storico a 599 euro

Nel mondo sempre più tecnologico in cui viviamo, anche la pulizia domestica si evolve in modo smart grazie a innovazioni come il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti iRobot Roomba Combo j7. Questo dispositivo si distingue per la sua completa autonomia e l’interazione intuitiva tramite comandi vocali, portando la pulizia domestica a un livello totalmente nuovo. Al momento in super offerta flash su Amazon, solo 599 euro.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo iRobot Roomba Combo j7 è la sua capacità di aspirare e lavare contemporaneamente. Questo robot non si limita a raccogliere la sporcizia con le sue due spazzole anti-groviglio e l’alta potenza di aspirazione, ma integra anche un panno sollevabile che garantisce una pulizia senza bagnare i tappeti.

Il J7 Combo, che abbiamo recensito a questo indirizzo, si pone come un vero assistente domestico, prendendosi cura di tutto in modo impeccabile. Equipaggiato con la rivoluzionaria navigazione PrecisionVision, il J7 Combo va oltre i limiti dei tradizionali robot aspirapolvere. Rileva e evita ostacoli con una precisione elevata, distinguendo tra vestiti, scarpe e persino i “bisogni” solidi degli animali domestici. Questa funzione non solo garantisce una pulizia accurata, ma protegge anche il robot e gli oggetti circostanti.

Il J7 Combo va oltre la pulizia di routine grazie alla sua tecnologia Dirt Detect. Identifica automaticamente le zone più sporche che richiedono una pulizia intensiva ed esegue una pulizia profonda in modo automatico.

Inoltre, quando le aree della tua casa richiedono una pulizia ancora più profonda, il J7 Combo attiva la modalità SmartScrub. Con questa funzione, il robot lavora avanti e indietro, affrontando impronte, macchie e piastrelle sporche con la stessa precisione di una pulizia manuale.

Il prezzo più basso di iRobot Roomba Combo j7 registrato nei 30 giorni precedenti è di 764 euro, ma al momento si acquista al minimo storico: solo 599 euro cliccando su questa pagina di Amazon.