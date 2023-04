Perché sempre più video editor stanno passando a DaVinci Resolve

Sempre più montatori video stanno passando a DaVinci Resolve, segnando un importante cambiamento di paradigma nel settore del video editing che non si vedeva da tempo.

Lo fa notare il sito PetaPixel spiegando che Resolve è diventato il più usato strumento per il non-linear editing (NLE), un software apprezzatissimo per la varietà e qualità di strumenti messi a disposizione.

Resolve è frutto di acquisizioni che Blackmagic ha portato a termine in passato incrementando la sua presenza nel settore della produzione e diffusione video.

DaVinci Resolve offre strumenti di editing, color correction, editor audio ed effetti. È composto essenzialmente da più parti integrate perfettamente e molto apprezzati sono gli strumenti di color correction sfruttati in molti film montati anche con altri software; stesso discorso per quanto riguarda Fairlight, componente per l’elaborazione audio, con centinaia di strumenti professionali per la post produzione, una postazione audio digitale DAW integrata al sistema di montaggio e di correzione colore.

Dal 2011 Blackmagic offre due versioni di Resolve: una gratuita e l’altra a pagamento (285€). La versione gratuita offre meno funzioni ma si rivela perfetta per molti utenti che la usano per montaggio, effetti visivi, creare grafica in movimento, correzione colore e per la post produzione audio.

Tra le peculiarità che rendono Resolve amato dagli utenti, il fatto che Blackmagic continua ad aggiungere sempre nuove funzionalità. Dai menu contestuali è possibile richiamare numerose funzioni e gli update offrono sempre novità di rilievo. Nella versione 18.5 sono state integrate una serie di novità al punto e se fosse stato di proprietà di altre aziende, queste avrebbero probabilmente preferito presentarlo come una major release.

Due le novità di rilievo nei recenti aggiornamenti (su un totale di decine nuove caratteristiche o migliorie): lo strumento Magic Mask con l’IA e l’isolamento vocale. La Object Mask è in grado di riconoscere e tracciare il movimento di migliaia di oggetti distinti; funzionalità che sfruttano l’IA sono in grado di isolare intuitivamente animali, veicoli, persone, cibo e molti altri elementi consentendo di applicare correzioni colore secondarie avanzate e applicare effetti.

Altra funzione che sfrutta l’IA è quella dedicata all’isolamento della voce, rimuovendo suoni forti e indesiderati dalle registrazioni vocali. È possibile isolare il dialogo dai suoni di fondo nella registrazione eliminando qualsiasi altro rumore, che sia moderato o quello di aerei o esplosioni, lasciando solo la voce, funzione utilissima per le registrazioni di interviste e dialoghi effettuate in ambienti rumorosi.

Altre novità integrate nella versione 18.5 velocizzano il lavoro in favore della creatività. Tra le funzioni integrate/rinnovate: i Resolve FX Relight, conversione da voce a testo, sottotitoli automatici, classificazione audio con IA, compatibilità con i file Universal Scene Description, e nuovi menù nella pagina Cut.

Adesso è possibile trascrivere l’audio delle clip per poi cercarle in funzione del testo, e generare rapidamente sottotitoli per le timeline con la conversione da voce a testo.

La IA di DaVinci Neural Engine analizza e smista automaticamente le clip audio in base alla classificazione, e nella pagina Fairlight, le tracce audio si possono raggruppare per velocizzare l’automazione di mixaggio e montaggio. Nell’ambito del colore, il nuovo Relight FX consente di inserire illuminazione virtuale nella scena. Per i VXF, grazie alla compatibilità con i file USD e al veloce strumento Multi-Merge, il team degli effetti visivi può collaborare più efficacemente.

È possibile accedere al monitoraggio remoto usando il proprio Blackmagic ID e e il codice della sessione, senza bisogno di destreggiarsi tra indirizzi IP e port forwarding. È possibile destinare il flusso video a diversi computer, iPad e persino iPhone contemporaneamente.

Il nuovo Relight FX permette di aggiungere fonti di illuminazione virtuale nelle scene per migliorare in modo creativo la luce ambientale, dare contrasto alle ombre o cambiare atmosfera.

La versione 18.5 (per ora una beta) si può scaricare dal sito di Blackmagic Design.