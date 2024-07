Prime day, la micro cassa Anker Soundcore Mini 2 con radio FM a 19,99€

Pubblicità Per amplificare la musica di smartphone e tablet, ascoltare la radio FM o leggere gli MP3 da una microSD basta un solo prodotto: Anker SoundCore Mini 2, una cassa Bluetooth piccola ma incredibilmente potente che in occasione del Prime Day trovate in sconto a 19,99 euro spedizione inclusa Di questo altoparlante abbiamo già parlato in occasione di una nostra recensione che vi invitiamo a leggere cliccando qui nel caso voleste approfondire l’argomento. Di particolare rispetto ad altre è innanzitutto l’estrema portabilità in rapporto alla potenza, garantita dal driver audio affiancato da un subwoofer passivo. Il corpo è poi tutto in metallo, bello da vedere e piacevole da maneggiare, oltre che più resistente di altri a piccole cadute. Amplifica la musica senza fili tramite Bluetooth oppure, tramite la presa AUX, è possibile collegare un lettore MP3 via cavo. Il microfono incorporato permette invece di gestire le telefonate in vivavoce direttamente dalla cassa. Il prezzo di listino è di 27,99 euro ma in occasione del Prime Day la pagate solo 19,99€

Offerte Speciali Prime Day, solo fino a mezzanotte 4 Airtag a 88,90 € Su Amazon l'Airtag in confezione da quattro va al minimo storico. Solo 88,90 € invece di 129,99€. Ma solo fino alla mezzanotte

