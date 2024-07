Ultime ore Prime Day, le venti migliore offerte ancora attive

Pubblicità

Il Prime Day sta andando verso. Come al solito sono state giornate molto intensa dal punto di vista degli sconti. Del resto è sempre così: quando Amazon lancia la sua due giorni di promozioni, piovono decine di migliaia di offerte alcune delle quali decisamente imperdibili.

Scegliere quali siano state le migliori è decisamente difficile, anche solo cercando tra la lunga lista di quelle che abbiamo pubblicato noi. Basti pensare anche solo alla quantità di offerte che abbiamo segnalato nel mondo Apple.

In questo momento in cui il Prime Day volge al tramonto, proviamo a fare quel che abbiamo già fatto ieri: indicare i migliori sconti ancora attivi. Questa lista non sarà identica a quella del primo giorno perchè alcune offerte sono ormai, purtroppo esaurite. Ma non per questo mancheranno le occasioni di risparmio.

Unico avviso di cui tenere conto: sbrigatetivi. Alla mezzanotte, come succedeva con Cenerentola, tutto tornerà nella norma, prezzi inclusi

Prologo – Amazon Music, Audible e Kindle gratis

Prima di passare ai migliori sconti secondo noi, premettiamo che dovreste considerare di abbonarvi ad uno dei servizi Amazon. Tutti e tre i principali sono gratis per un tempo molto più lungo del normale: Amazon Music, Amazon Audible e Amazon Kindle. Grazie all’estensione dei tempi avrete la possibilità di coprire le vacanza con dei compagni per il tempo libero.

Ricordate solo che i vantaggi termineranno alla mezzanotte.

Miglior minimo storico: Airpods Pro a 203 €

Il giorno del Prime Day è il giorno dei minimi dei prodotti Apple. Ma il minimo che vi dovete segnare è quello sugli Airpods Pro. Li comprate a 203 euro, un prezzo mai visto da nessuna parte

Parliamo di un prodotto iconico nell’aspetto ma e perfetto nello stesso tempo per chi ha un qualunque prodotto Apple. Difficile dire qualche cosa che già non sapete di questi auricolari. Si tratta di una riedizione della prima versione con una migliore riduzione del rumore, la trasparenza adattiva e una nuova custodia che può essere trovata da Dov’è. In aggiunta a questo permettono anche di personalizzare il suono spaziale leggendo la forma dell’orecchio.

A questo prezzo devono essere un prodotto da acquistare prima di ogni altro.

Migliori cuffie: Beats studio Pro a 249 €

Ci sono molti prodotti per la musica in sconto e molti sono anche di Beats. Ma tra i tanti forse il più importante in termini percentuali è quello sulle Beats Studio Pro, probabilmente le migliori cuffie oggi sul mercato per il mondo Apple, superiori dal punto di vista delle funzioni e della tecnologia alle Airpods Max. In occasione del Black Friday erano andate in sconto a 297 €, ora potete comprarle a meno: 249,99 € invece che 399 € (prezzo Apple).

Tra le loro caratteristiche: audio lossless via USB-C; cancellazione attiva del rumore (ANC) completamente adattiva e modalità Trasparenzacompatibilità con l’abbinamento con un tocco e una serie di funzioni native Apple e Android; audio spaziale

Migliori sconto sugli auricolari: Beats Studio a 99€

Sappiamo, ovviamente, che in sconto ci sono gli Airpods 2 a 90€, minimo di sempre ma se si cerca uno sconto importante nel campi degli auricolari noi votiamo per i Beats Studio Buds, che comprate addirittura ad un prezzo stracciato: 99€,99, in pratica la metà del prezzo Apple

Stiamo parlando di un accessorio che abbiamo recensito a questa pagina. Qui ci limitiamo a darvi alcune informazioni utili per decidere se fanno o meno al caso vostro.

I Buds Studio Buds sono auricolari che con attitudine per lo sport. Oltre alle dimensioni ridotte gli auricolari di Beats hanno una valida integrazione sia con il mondo iPhone che Android (per la prima volta si connettono automaticamente anche i telefoni con il sistema operativo Google), la riduzione attiva del rumore, una custodia per la ricarica che garantisce fino a 24 ore di musica, modalità fast fuel (ricarica di un’ora con cinque minuti nella custodia), modalità Audio Spaziale Dolby Atmos con i brani di Apple Music.

Come abbiamo accennato, costano 99,99 euro. Lo sconto è del 48%

Miglior sconto per i fotografi: Adobe Photography Plan a 94,99€

Se siete un fotografo professionista o anche solo un appassionato tra le pieghe delle offerte Prime spunta uno sconto sulla suite Photography Plan che vi viene offerta a 94,99€.

Il Photography Plan non ha bisogno di molte presentazioni. È probabilmente il pacchetto più popolare in assoluto per i fotografi; consente di modificare facilmente, organizzare, salvare e condividere le vostre ovunque grazie a Lightroom incluso in questo abbonamento e mediante Adobe Photoshop CC anche trasformare le vostre immagini.

Descrivere Lightroom e Photoshop non è ovviamente opportuno in questo contesto. Basti sapere che il piano permette di usarli per un anno intero senza preoccuparsi di aggiornamenti e funzioni perchè tutto è compreso anche gli update maggiori.

Miglior sconto per chi ama Apple: iPad Air a 475 €

Tra i tantissimi affari che vi segnaliamo nel mondo Apple, a nostro giudizio uno va sopra tutti: l’iPad Air 5 con M1 (recensito da Macitynet qui) 64 GB che costa 475€ il 30% in meno del modello più economico con processore M2 lanciato alcuni giorni fa.

Ricordiamo che iPad Air di quinta generazione è sostanzialmente identico ad iPad Air di sesta generazione. Il nuovo modello differisce essenzialmente per processore M1 al posto del nuovo M2 e per la fotocamera sul lato corto invece che sul lato lungo.

In pratica se vi serve un tablet al momento è difficile trovare di meglio di questo dispositivo che non solo costa meno ma è in grado di garantire un’ampia longevità.

Miglior accessorio iPad: Apple Pencil

Pensate ad una Apple Pencil per agevolare il vostro lavoro con iPad? In occasione del Prime Day trovate in sconto tre delle quattro Apple Pencil oggi sul mercato, la Apple Pencil (94€ sconto del 21%), Apple Pencil di seconda generazione (99€, – 34%) e Apple Pencil USB-C (74€ -17%).

Come si può usare una Apple Pencil e a cosa serve richiederebbe una lunga spiegazione. In linea generale possiamo però dire che le Apple Pencil consentono una migliore e più precisa interazione con i contenuti di iPad e un superiore livello di creatività. Amazon come detto le sconta tutte e tre. Se vi serve sapere quella che fa al caso vostro, andate al nostro articolo specifico.

Miglior accessorio Mac: Magic Mouse Apple 60 €

Se cercate uno sconto su di un mouse ne trovate molti su Amazon, ma oggi forse vale la pena di fare un pensiero sul Magic Mouse 2 che scende al minimo storico: solo 60,76 euro.

Il Magic Mouse 2, come dice il nome, è l’erede del Magic Mouse originale. La seconda versione affina le tecnologie e fa fronte ai problemi che aveva manifestato la prima versione. In particolare abbiamo ora una batteria ricaricabile interna e la porta lightning per la ricarica veloce.

Come si legge dalle specifiche questa è l’ultima versione del Magic Mouse, quella che viene offerta con gli iMac. Nella scatola c’è infatti il cavo di ricarica in maglia intrecciata USB-C e non più il vecchio cavo di ricarica USB-A. In pratica diventa comodo da gestire con le ultime macchine della Mela che hanno perso, appunto, le vecchie porte.

Miglior accessorio per iPhone: Airtag a 88 €

Se vi serve un Airtag per non perdere nulla (inclusa magari la valigia che spedirete per il vostro prossimo viaggio) ecco l’occasione del Prime Day: un Airtag vi costa solo 22,20 € se comprate la confezione da 4 a 88,90 il prezzo più basso di sempre.

Ricordiamo che gli Airtag sono un sistema particolarmente sofisticato per non perdere qualunque cosa. Una volta registrato l’Airtag su iPhone, verrà collocato dentro all’applicazione a Dov’è, identificato su una mappa assieme a tutto quello che è possibile già oggi trovare con questa applicazione.

Miglior batteria per il mondo Apple: Satechi Quatro a 71,49

Una batteria che ricarica tre dispositivi Apple in un colpo di cui due in wireless? È Satechi Quatro un interessante batteria che oggi scende al prezzo più basso di sempre, va solo 71,49€,

Di Satechi Quatro abbiamo parlato al lancio. Di base si tratta di una semplice batteria esterna ma che nasce per il mondo Apple e offre il supporto alla ricarica wireless diventando una sorta di AirPower portatile. Può caricare iPhone, AirPods e Apple Watch contemporaneamente, a patto che però si usi un cavo al quale collegare l’iPhone.

Interessante l’aspetto tecnico di ricarica di Apple Watch. Non ha bisogno del caricabatterie originale, ma ha una sua piastra (certificata) integrata.

La seconda piastra wireless permette di ricaricare contemporaneamente delle cuffie. È il caso degli Airpods ma anche altri accessori di terze parti o addirittura due Airpods. Ricordiamo che con l’ultimo modello la custodia degli auricolari Airpods Pro 2 è infatti compatibile con il caricatore di Apple Watch.

Miglior sconto sui dispositivi Amazon: Amazon Echo Spot a 54,99

Amazon ha rinnovato la sua offerta di speaker smart con il lancio di Amazon Echo Spot e subito in occasione del Prime Day lo troviamo in sconto. a 54,99€.

Questo dispositivo è molto diverso per forma e funzioni dai precedenti (e ancora in vendita) modelli per vari aspetti, non solo per la forma. Si tratta infatti di una vera e propria sveglia smart costruita intorno ad uno schermo di chiara leggibilità che presenta l’ora. Si tratta di uno schermo touch da 2,83” e risoluzione di 240 x 320 pixel, ma andrebbe visto come una via di mezzo tra un Echo Show e un Echo Dot.

Con il suo schermo, infatti, non presenta solo l’ora come Echo Dot, ma avendo uno schermo touch funziona anche da sistema di controllo (compatibile matter) per la casa domotica. Infatti permette di fare da interruttore per accendere o spegnere le luci e regolando loro colore o la loro intensità.

Quando riproduce musica (Amazon Music, Apple Music, Spotify) presenta le copertine degli album o dei singoli brani e permette di controllare la riproduzione con volume e avanzamento tracce.

Sfruttando Amazon Alexa comunica le notizie del giorno, risponde risposte a domande o fornisce le previsioni del tempo oppure riporta sullo schermo gli impegni in arrivo e, ovviamente anche i pacchi Amazon in arrivo.

Migliore sconto per l’estate: condizionatore Olimpia 199€

Per soffrire il caldo se potete acquistare con uno sconto del 28% a solo 199 € il condizionatore Olimpia Splendid Dolceclima Compact.?

Quello di cui parliamo è uno dei diversi condizionatori portatili che ha avuto un grande successo di vendite nella due giorni di sconti di Amazon a Luglio 2023. A differenza di altri modelli, più sofisticati e potenti, il Dolceclima Compact è studiato per essere la soluzione per raffrescare in maniera economica un piccolo ambiente.

Nonostante il prezzo ridotto siamo di fronte ad un prodotto di nuova generazione che nasce per essere “verde” e molto compatto (35cm di larghezza in soli 70cm di altezza.). Offre una capacità nominale di 2,1 KW (circa 8.000 btu), con raffreddamento al minimo consumo possibile. Le specifiche di “targa” parlano di classe A per consumi energetici particolarmente ridotti.

Miglior sconto per la dieta: Friggitrice ad aria Moulinex a 49,99

Se il fritto è il vostro pane e nello stesso tempo non volete essere costretti a rinunce per non ricorrere al cambio ciclico delle misure in guardaroba, ecco l’occasione che cercate: la friggitrice ad aria calda Moulinex EZ4018 ad un prezzo stracciato in occasione del Prime Day, 49,99 euro invece del prezzo consigliato di 179,99€

Come tutte le friggitrici ad aria questo accessorio per prima cosa cucinare i fritti (e molte altre cose) senza grassi. Ma Moulinex è un grande marchio degli elettrodomestici e in questo accessorio ci ha messo parecchia tecnologia.

È una multifunzione con 4 possibilità di cottura: Friggere, Arrostire, Grigliare e Cuocere. Pò sfornare di tutto, da croccanti pezzi di pollo a muffin con scaglie di cioccolato, da patatine fritte fatte in casa a gustosi gamberetti e queso facilmente grazie a 8 modalità preimpostate (Patatine fritte, Cotolette, Gamberetti, Torte, Pizza, Pesce, Grill, Arrosto).

Miglior sconto per capire come va la dieta: bilancia Renpho a 22,90€

Renpho più venduta delle bilance smart scende al minimo storico, solo 22,90€ in occasione del Prime Day.

Questa bilancia prodotta da Renpho non ha nulla di speciale, ma ha tutto quello che serve ad un prezzo straordinariamente basso.

È realizzata in vetro temperato con una misurazione a intervalli di 0,05 kg e una capacità massima di 180 kg. Ha un display di facile lettura e una funzione di accensione e spegnimento automatico.

Offre l’analisi di 13 dati sulla composizione corporea: peso, IMC, grasso corporeo, massa magra, grasso sottocutaneo, grasso viscerale, acqua corporea, muscolo scheletrico, massa muscolare, massa ossea, proteine, BMR ed età metabolica. La bilancia pesapersone sincronizza i dati via Bluetooth con l’app Renpho Health, che non solo salva le misurazioni ma monitora anche la salute. È possibile monitorare i cambiamenti della forma fisica o scaricare i dati attraverso i grafici generati.

Miglior affare per lo sportivo: Garmin Fenix 7 Pro Solar a 569,99 €

Non di solo Apple Watch si vive. Chi fa sport anzi spesso preferisce gli smartwatch di Garmin e tra questi uno dei migliori in assoluto, secondo solo alla serie Epix, è il Fenix 7 Pro Solar, uno degli smart watch top Garmin, va in offerta per la festa degli sconti Prime: 569,99 €, 220 euro meno del prezzo Garmin.

La serie Fenix 7 nasce per da atleti, sportivi, alpinisti, esploratori e in generale per tutti gli utenti che desiderano il massimo della tecnologia al polso per qualsiasi attività indoor e all’aperto. La sua peculiarità è lo schermo touch privo di latenze e veloce, affiancato ai classici e pratici tasti di controllo il che lasciando libertà completa all’utente di scegliere il controllo migliore a seconda della situazione o della funzione desiderata.

Il suo punto di forza Grazie al pannello solare è ‘autonomia quasi infinita. fino a 22 giorni modalità smartwatch con ricarica solare in tre ore di luce solare diretta (50.000 lux) al giorno e fino a 73 ore in modalità GPS con ricarica solare (ipotizzando un utilizzo continuativo in condizioni di 50.000 lux).

Miglior sconto per il giardino: falciaerba Bosch ARM 32 a 69,99

Tagliare l’erba del prato di casa è facile ed economico come andare su Amazon ed acquistare il rasaerba elettrico Bosch ARM 32 in sconto del 40%, solo 69,99€ invece di 133€ con lama di ricambio del valore di una ventina di euro in omaggio.

Questo piccolo accessorio per il fai da te pur piccolo e leggero è perfetto per chi non ha superfici di grandi dimensioni da regolare.

Progettato con un occhio specifico per la semplicità, taglia su una larghezza di 32cm; grazie ai pettini laterali, arriva a filo di muretti e cordoli. Il motore PowerDrive da 1200W garantisce un taglio affidabile anche in condizioni difficili e con erba mediamente alta (20 – 60 mm).

Miglior sconto tempo libero: Dji Mini 4 K a 239 €

Se volete un drone top, con fotocamera top, ad un prezzo top, la scelta oggi cade sul DJI Mini 4K che in versione Fly More Combo che potete comprare al prezzo migliore di sempre: 239,99 €.

Quel di cui parliamo è la nuova versione con fotocamera migliorata di prodotto lanciato qualche tempo fa ma che è ancora uno dei droni più validi se si sceglie di pilotare un drone senza patentino.

Il drone può rimanere in volo per 31 minuti e offre una trasmissione video HD fino a 10 km. Le funzionalità intelligenti di controllo del volo, come decollo e atterraggio con un solo tocco, hovering stabile e ritorno automatico a casa (RTH), sono tutte presenti. Modalità di scatto avanzate come QuickShots e Panorama consentono anche ai principianti di esplorare la fotografia creativa.

Migliore sconto fai da te: avvitatore trapano Easydrill 1200 74,99€

Tra le decine di offerte Bosch valide per il Prime Day, l’affare giusto per chi vuole un piccolo set per il fai da te in casa è nel kit che include il trapano avvitatore Easydrill 1200, Questo pacchetto ottimo per l’uomo o la donna di casa che “non devono chiedere mai” (aiuto), costasolo 74,99€.

Stiamo parlando, appunto, di un set costruito intorno ad un’accessorio come Easydrill 1200 che è una via di mezzo tra un potente avvitatore a batteria e un piccolo trapano capace di fare lavori leggeri e «andare dritto al punto», come dice Bosch,

Offre preselezione della coppia con 20 posizioni di regolazione, una posizione di foratura e ingranaggi a 2 velocità che forniscono potenza e velocità ideali per qualsiasi applicazione. Una minitorcia a LED incorporata illumina il pezzo in lavorazione, garantendo ottima visibilità con qualsiasi condizione di lavoro.

A differenza dei semplici avvitatori ha un mandrino autoserrante che consente una rapida e semplice sostituzione dei bit ed è perfetto per avvii rapidi in progetti che richiedono attività di avvitamento o foratura nel legno, nel metallo e nella plastica.

Miglior robot per la casa: Dreame L10 Ultra Heat a 749 €

Tra le tante offerte per la casa del Prime Day, una più di altre merita di essere segnalata. È quella sul robot per la casa Dreame L10 Ultra Heat che costa 749 € invece di 999 €

Macitynet nei mesi scorsi ha provato il suo parente stretto, il Dreame L10s Pro trovandolo un prodotto eccellente, come molti altri di Dreame. La versione ultra si eleva sul modello pro per diversi aspetti.

La sua particolarità è che è completamente automatico anche in questo aspetto. Quando i panni si sporcano, L10 Ultra torna automaticamente alla stazione base, per pulirli autonomamente. Una volta terminata la pulizia, lava nuovamente i panni e li asciuga, in modo da essere sempre pronto a ripartire. Se manca l’acqua la carica.

In questo modo il Dreame L10s Ultra diventa praticamente “inarrestabile”. L’autonomia della batteria o la quantità di sporco non saranno mai un problema perchè da solo e senza alcun intervento il robot provvederà a ripristinare le condizioni in base alle quali potrà tornare a lavorare.

