Razer Pro Click Mini, mouse preciso e tascabile a meno di metà prezzo, solo 44,49€

Il Razer Pro Click Mini a 44,49€ con uno sconto del 36%. Ecco una delle occasioni che Amazon presenta questa mattina offrendo ad un prezzo speciale un mouse che, nonostante il brand, è perfetto anche per un uso non strettamente legato al mondo del gaming.

Questo piccolo, maneggevole e ben costruito accessorio (recensito da noi qui), offre doppia connettività (Bluetooth che via Wireless tramite un dongle), click sia tattile quindi silenzioso che con risposta meccanica, navigazione semplificata grazie ad una rotella di scorrimento che consente di passare dalla modalità di rotazione libera durante la visualizzazione che modalità a “scatto”, per uno scorrimento preciso. La rotella permette anche lo scorrimento laterale.

Dotato di batterie sostituibili (non ricaricabili) offre 7 tasti programmabili, connessione fino a 4 dispositivi senza la costante necessità di accoppiare e disaccoppiare il mouse.

Nascendo dall’esperienza Razer il Razer Pro Click Mini ha un sensore ottico avanzato 5G Razer che offre infatti ben 12.000 DPI reali, liberamente configurabili via software (per Windows) o via hardware tramite i pulsanti superiori negli step 400, 800, 1.600 (predefinito), 3.200 o 6.400 DPI.

L’accelerazione arriva sino a 35 G, il pulling rate da 500 a 1.000 Hz una velocità sino a 300 pollici al secondo, il Razer Pro Click Mini si pone numericamente al top della categoria (si pensi che la media dei mouse business di fascia alta varia da 2.000 a 4.000 DPI con meno di 500 Hz nel pulling rate) e potenzialmente al di sotto solo dei modelli da gamer, dove la risoluzione arriva anche a 22.000 DPI ma con esigenze molto diverse.

il Razer Pro Click Mini costerebbe 100€. Amazon l’ha presentato scontato a 70€ ma oggi costa meno della metà del prezzo consigliato al pubblico: 44,49€.