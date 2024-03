In sconto termostati e valvole Tado nelle Offerte di Primavera

Anche tado lancia i suoi sconti alle Offerte di Primavera per convincervi a risparmiare sul riscaldamento e sul condizionamento di casa. E cosa c’è di meglio di un termostato o di un sistema di controllo delle pompe di calore facile da programmare, da comandare anche a voce con Siri/Homekit, Amazon Alexa o Assistente Google?

Vi ricordiamo che macitynet ha una guida sui termostati smart che potete consultare a partire da questa pagina. Ma c’è di più… se nel vostro appartamento avete solo valvole termostatiche senza un termostato a livello dell’intera abitazione sapete come sia scomodo regolare la temperatura radiatore per radiatore in funzione delle ore della giornata e come sia praticamente quasi impossibile risparmiare sulla bolletta standard.

Le valvole termostatiche smart come vi abbiamo spiegato nella nostra dettagliata guida su questa pagina, vi consentono di gestire a proprio piacimento temperatura e consumi ma come per altri dispositivi, sensori e attuattori non possono lavorare da sole e necessitano tutte (con le eccezioni di eve thermo o della soluzione di AVM) di un gateway o hub.

Non fanno eccezione quelle di tado° che usano lo stesso gateway dei termostati dell’azienda e possono essere aggiunte singolarmente una volta acquistato il termostato in versione 3. In pratica avendo un impianto condominiale sempre acceso potrete regolare la temperatura di un singolo radiatore (o di tanti altri se comprerete altre valvole in kit che usano lo stesso gateway)

Con il gateway ed una valvola già acquistata potete sia aggiungere altre valvole con i kit da 1, 2 o 4 valvole e se vi spostate in un appartamento singolo con termostato potete acquistare il semplice termostato senza gateway con un buon risparmio.

Vi ricordiamo che I prodotti tado sono gestibili attraverso Alexa, Assistente Google e Homekit oltre che IFTTT.

A 99,99 € invece di 219,99 € | sconto 55% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 54,99 € invece di 89,99 € | sconto 39% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 69,99 € invece di 99,99 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 159,99 € invece di 229,99 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 179,99 € invece di 269,99 € | sconto 33% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

Le altre Offerte di Primavera 2024

Per tutte le Offerte di Primavera 2024 di Amazon potete fare riferimento a sezione dedicata del nostro sito web e a questa pagina che riassume le offerte principali del giorno precedente per categoria. Non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri due canali Telegram Offerte Tech e Oltre Tech per l’elenco ragionato delle migliori offerte disponibili su Amazon e le offerte WOW che durano solo poche ore.