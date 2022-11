Black Friday, QardioArm misuratore di pressione smart a 69 €

Elegante, compatto, utile per la salute, perfettamente compatibile con l’applicazione Salute e, grazie al Black Friday anche molto conveniente. È QardioArm, lo storico misuratore di pressione portatile, da usare con iPhone e iPad (ma anche con telefoni Android) che costa solo 69 €, il 46% in meno del prezzo ufficiale

Di QardioArm abbiamo presentato diverso tempo tempo fa una recensione molto completa che vi invitiamo a leggere per sapere che cosa ne pensiamo di questo prodotto, molto interessante anche dal punto di vista dello stile e del fattore di forma.

Qardio, alimentato da 4 batterie AAA è compatto a sufficienza per stare in una borsa e persino in un tascone, è disegnato come una sorta di “all in one”, tutto è racchiuso in una sorta di mattonella che fa anche da fascia da braccio, ed è anche molto preciso per essere uno strumento non professionale, ma d’uso quotidiano e d’ausilio alle misurazioni di un medico.

Il vero plus è l’applicazione che gestisce le misurazioni ed è in grado di fornire un gran numero di dati statistici e di informazioni, incluse le anomalie cardiache. Qardio si integra anche con l’applicazione Salute; potremo così incrociare i dati della misurazione della pressione arteriosa con quelli che arrivano da altre fonti e creare specifici percorsi di controllo abbinati ad alimentazione e attività fisica.

QardioArm, venduto su Amazon direttamente da Qardio, costerebbe 130 euro, un prezzo già molto conveniente rispetto ad altri concorrenti, ma oggi con il Black Friday lo pagate solo 69€, il prezzo di un misuratore di pressione analogico e non smart

