Sconti unici su Sonos per un Black Friday con musica di qualità

Per la stagione invernale Sonos propone delle super offerte per la sua famiglia di prodotti che vanno dagli speaker smart singoli alle soundbar per ogni esigenza da combinare anche per creare impianti Home Teather personalizzati e tutto con la gestione multiroom che è pure compatibile con Airplay 2.

Soluzioni sia per chi ascolta musica, guarda film e serie e vuole una colonna sonora d’eccezione per i propri videogame. Le offerte sono valide su sito Sonos.com ma anche su Amazon fino al 28 Novembre.

Ecco una panoramica.

200 euro di sconto su Sonos Arc la sounbar top con dolby Atmos (ora a 799 euro) per regalare agli amanti del cinema la migliore esperienza cinematografica

su la sounbar top con dolby Atmos (ora a 799 euro) per regalare agli amanti del cinema la migliore esperienza cinematografica 170 euro di sconto su Sonos Sub (Gen 3) (ora a 679 euro) per aggiungere bassi pulsanti alle soundbar o ai sistemi stereo

su (ora a 679 euro) per aggiungere bassi pulsanti alle soundbar o ai sistemi stereo 100 euro di sconto su Sonos Beam (Gen 2) (ora a 399 euro), la soundbar di classe intermedia per piccole sale e TV di medio formato

su (ora a 399 euro), la soundbar di classe intermedia per piccole sale e TV di medio formato 50 euro di sconto su Sonos One (ora a 179 euro) speaker smart con Alexa, Google e compatibile Airplay, Sonos One SL (ora a 149 euro) come Sonos One ma senza la parte smart, Sonos Roam (ora a 149 euro) lo speaker portatile che si autoequalizza ed ha anche Bluetooth e pure Alexa e Assistente Googe e Sonos Roam SL(ora a 129 euro) come il precedente ma senza la parte smart.

Se volete comporre un impianto Home Teather d’eccellenza vi consigliamo di abbinare Sonos Arc (799 €) ad una coppia di Sonos One SL (149+149 €) per il surround e se vi piacciono i bassi belli presenti, aggiungere Sonos Sub (Gen 3) a 679 €.

Trovate tutte le informazioni e le recensioni sui prodotti Sonos in questa sezione di Macitynet.

Qui sotto l’elenco completo degli speaker in offerta su Amazon in questi giorni. Vi consigliamo di acquistarli prima che vadano esauriti. Sonos raramente mette in offerta i propri prodotti durante l’anno.

Sonos ROAM SL Speaker Wifi e Bluetooth – Altoparlante Compatto e Compatibile con AirPlay2 – Uso Interno ed Esterno – Fino a 10 Ore di Durata della Batteria – Bianco In offerta a 129 – invece di 179

sconto 28% – fino a 28 nov 22

Sonos One SL Speaker per Accoppiamento Stereo e Surround Home Theater, Bianco In offerta a 149 – invece di 199

sconto 25% – fino a 28 nov 22

Sonos One SL Speaker per Accoppiamento Stereo e Surround Home Theater, Nero In offerta a 149 – invece di 199

sconto 25% – fino a 28 nov 22

Sonos Roam,Il Tuo Speaker Portatile con Wi-Fi e Bluetooth, Leggero, Resistente, Impermeabile, Facile da gestire con l’app Airplay 2, Controllo vocale, Nero In offerta a 149 – invece di 199

sconto 25% – fino a 28 nov 22

Sonos Roam,il tuo speaker portatile con Wi-fi e Bluetooth, leggero, resistente, impermeabile, facile da gestire con l’app Sonos Airplay 2, controllo vocale, bianco In offerta a 149 – invece di 199

sconto 25% – fino a 28 nov 22

Sonos One Generazione 2 Smart Speaker Altoparlante Wi-Fi Intelligente, con Alexa integrata, AirPlay e Google Assistant, Bianco In offerta a 179 – invece di 229

sconto 22% – fino a 28 nov 22

Sonos One Generazione 2 Smart Speaker Altoparlante Wi-Fi Intelligente, con Alexa integrata, AirPlay e Google Assistant, Nero In offerta a 179 – invece di 229

sconto 22% – fino a 28 nov 22

Sonos Beam (Gen 2) La soundbar intelligente per TV, musica e molto altro, Nero In offerta a 399 – invece di 499

sconto 20% – fino a 28 nov 22

Sonos Beam (Gen 2) La soundbar intelligente per TV, musica e molto altro, Bianco In offerta a 399 – invece di 499

sconto 20% – fino a 28 nov 22

Sonos Arc Soundbar Premium Intelligente per Tv, Film, Musica, Videogiochi e Molto Altro, con Dolby Atmos, Compatibile con Airplay 2, Amazon Alexa e Google Assistant, Nero In offerta a 799 – invece di 899

sconto 11% – fino a 28 nov 22

Sonos Arc Soundbar Premium Intelligente per Tv, Film, Musica, Videogiochi e Molto Altro, con Dolby Atmos, Compatibile con Airplay 2, Amazon Alexa e Google Assistant, Bianco In offerta a 799 – invece di 899

sconto 11% – fino a 28 nov 22

Sonos Sub Subwoofer Wireless per Bassi Profondi, Nero Lucido In offerta a 679 – invece di 799

sconto 15% – fino a 28 nov 22

