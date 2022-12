Il casco “tascabile” Ducati per bici e monopattino a metà prezzo

Se pensate che il casco sia indispensabile per viaggiare sicuri in bici e in monopattino ma sia anche scomodo da trasportare andate su Amazon dove sgombrare la vostra mente comprando in forte sconto il casco “tascabile” Ducati solo 74,99 euro (o 79,99€ in misura M).

Questo accessorio, tecnicamente definito come “foldable” (pieghevole, appunto) è diverso da tutti gli altri caschi in commercio. La sua particolarità è nell’essere realizzato in tre livelli che si richiudono uno dentro all’altro quando il casco non è indossato. In pratica il caso, pur non essendo realmente tascabile, si schiaccia e diventa molto più sottile; il produttore dichiara una riduzione di volume del 55%. Una volta messo a riposo il casco può essere molto più facilmente messo in uno zaino e trasportato senza un inutile ingombro.

Il casco Ducati è anche più sicuro grazie alla sua struttura. In caso di collisione i micro-movimenti distribuiscono l’impatto in modo ottimale sui 3 livelli della struttura mentre il fasciante posteriore garantisce maggiore aderenza e protezione.

Ducati spiega che il caso è stato brevettato per bicicletta e monopattini elettrici. È quindi un tipico casco “urban” come dice anche il nome. Perfetto per un pendolare o per chi in genere usa questi mezzi per spostarsi e vuole avere un ridotto ingombro. L’imbottitura è removibile per essere lavata.

Il casco è disponibile in due misure: M (56-59 cm) ed L (60-63 cm). Lo sconto è importante: su Ducati costerebbe 159,99€. Amazon di solito lo vende a 119,99€. Lo pagate la metà del prezzo ufficiale, 74,99€ o 79,99€ a seconda della misura

Click qui per comprare